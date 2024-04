Alexandre Sarr se présente officellement à la Draft 2024 !

C’est officiel ! Alexandre Sarr, le français qui a évolué cette saison à Perth en Australie et annoncé par les projections dans le top 3 de la Draft NBA 2024, s’est présenté pour entrer en NBA. Il l’a fait en direct, sur ESPN, au terme d’un entretien. Pour le prodige, c’est une étape qui va exciter un peu plus la Grande Ligue, à un mois tout pile de la Lottery NBA.

Très longtemps premier des projections de grands médias américains pour la Draft à venir, Alexandre Sarr est assurément l’un des talents les plus convoités de la cuvée 2024. Des matchs suivis par une pléiade de scouts, et des performances qui ont montré tout au long de l’année qu’il mérite sa place parmi les meilleurs prospects de sa génération. Pour ESPN, il a souhaité remercier le championnat australien pour ce qu’il lui apporté sur le plan basket.

“Faire partie du programme NBL Next Stars a été une superbe expérience. J’ai eu de supers coéquipiers à Perth, de bons vétérans qui m’ont appris beaucoup sur le jeu en Australie. La NBL est une super ligue pour progresser. On joue des match à enjeu où gagner est impératif. C’est avec cela que l’on progresse.” – Alexandre Sarr.

La NBA ? Il s’y voit aisément, notamment grâce à ses qualités athlétiques mais aussi sur le plan technique, notamment en matière de défense et de vision du jeu.

“De ce que j’ai vu, je peux m’intégrer facilement. Il y a beaucoup de changements sur écran en défense. Il faut être capable de défendre n’importe qui sur le terrain. Les pivots doivent savoir créer du jeu, faire les bonnes passes et créer pour eux-mêmes. C’est quelque chose que je peux faire. Cet été, quand j’aurai le temps de bosser sur mon tir à 3-points, je le ferai aussi passer à un autre niveau.”

Le petit frère d’Olivier Sarr (OKC Thunder) est désormais annoncé numéro 2 par ESPN, derrière son compatriote Zaccharie Risacher. Aucune rivalité, bien au contraire.

“Zaccharie et moi avons été coéquipiers pendant trois étés de suite. Ça a été une vraie expérience . On a pris du plaisir. Je ne pense pas qu’à l’époque, nous pensions à nous revoir lors de la Draft NBA. Cela montre tout le talent des jeunes joueurs français. Il y a tellement de potentiel chez nous. Ça commence tout juste.”

Beaucoup d’envie, beaucoup de boulot encore, mais il le reconnaît sans détour. Et c’est une bonne chose. Se déclarer pour la Draft NBA est un passage obligatoire, il acte l’entrée prochaine dans un monde nouveau. Un monde qu’Alexandre Sarr peut rejoindre dès aujourd’hui, sans le moindre souci.

