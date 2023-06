C’est l’information de la soirée : James Harden va quitter les Sixers ! Selon Adrian Wojnarowski, deux équipes comptent déjà engager des discussions avec Philadelphie pour récupérer le meneur : Clippers et Knicks. Dans les deux cas, il faudra faire beaucoup de sacrifices pour espérer s’attacher les services de la Barbe la mieux taillée d’Amérique.

Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Un petit dicton qui s’avère très souvent vrai. Les Sixers ne pourront plus compter sur James Harden pour les guider la saison prochaine, en compagnie de Joel Embiid. Ils vont donc avoir le luxe, tout de même, de pouvoir l’échanger. Pourquoi ? Parce que le cadeau de sortie de Ramesse est de grande valeur : il s’agit de l’activation de sa player option. Cela le confirme, en l’état actuel des choses, comme joueur de Philly en 2023-24. Et cela donne donc droit aux Sixers de l’échanger contre quelque chose en retour. Clippers et Knicks sont déjà sur le dossier, comme l’indique Adrian Wojnarowski.

The Clippers and Knicks are expected to be among the teams that’ll engage with the Sixers on a potential James Harden trade, sources tell ESPN. https://t.co/NQ5Y6xkvAx

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 29, 2023

James Harden, c’est sans doute situé parmi les plus gros calibres de NBA en termes d’échange. Pour le récupérer, il faudra donc y mettre les formes. Côté Clippers, l’équation est simple. Vous avez deux stars, il faudra en céder une. Kawhi Leonard apparaissant toujours comme la pierre angulaire du projet, il y a peu à miser que ce soit lui qui soit potentiellement envoyé. Non, tout de suite, les projecteurs sont braqués sur Paul George. Un joueur de grand talent, mais blessé souvent, et qui n’a pas pu apporter aux Clippers autant que ce que Steve Ballmer – propriétaire de la franchise – aurait souhaité.

L’heure du renouveau ? Oui, sans doute. Attention : Paul George ne devrait pas être seul. Désolé Paulo, mais aujourd’hui, un trade sec n’apporterait certainement pas les garanties voulues par Philadelphie. Il faudra donc y ajouter quelques assets. Pourquoi pas un ou deux role players, puisque des picks de Draft…bah il n’y en a plus, sont tous partis à OKC dans le transfert de ce cher PG13. La situation de Nicolas Batum pourrait dès lors être à surveiller ces prochains jours.

À New York, la venue de James Harden serait un coup d’accélérateur énorme pour le projet. Éliminés en demi-finale de l’Est lors des Playoffs, les Knicks ont besoin d’ajouter une dernière pièce de gros calibre à leur effectif pour espérer passer ce cap et enfin devenir une équipe prétendante au titre. Cependant, il faudra lâcher un gros morceau pour convaincre Philly. Jalen Brunson ? Ça paraît impossible. Julius Randle ? Non plus. Il faudra donc sacrifier une bonne partie de l’effectif sur l’autel du succès potentiel pour faire venir James. Ou ajouter une troisième équipe à l’équation, histoire de mieux contenter tout le monde.

Dernière équipe, non citée par Wojnarowski mais potentiellement en course ? Houston. La faisabilité du transfert prend un gros coup dans le tarin avec l’activation de la player option d’Harden, ce qui obligerait les Rockets à lâcher une partie de son young core prometteur pour le faire venir. Pas dans les plans de la franchise, si l’on imagine que construire tranquillement sur le moyen terme est l’objectif. Il faudra néanmoins surveiller le dossier, que l’on voit loin d’être encore refermé dans le Texas.

Source : The Athletic, ESPN.