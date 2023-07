Troisième nuit de Summer League à Las Vegas, et certains joueront donc ce soir leur deuxième match avec leurs nouvelles couleurs. C’est le cas évidemment pour Victor Wembanyama, qui tentera de monter en puissance face aux Blazers, qui joueront pour leur part – peut-être – sans Scoot Henderson.

# Le programme de la nuit

21h30 : Cavs – Raptors

22h : Hornets – Lakers

23h30 : Nets – Knicks

0h : Rockets – Pistons

1h30 : Wizards – Celtics

2h : Blazers – Spurs

3h30 : Nuggets – Hawks

4h : Warriors – Pelicans

# L’affiche à ne pas rater : Blazers – Spurs

Le n°3 de la Draft Scoot Henderson est blessé à l’épaule et il est par conséquent listé en day-to-day pour ce soir, ce qui signifie qu’il faudra attendre ce soir pour en savoir plus sur sa participation ou non au match. Quoiqu’il arrive on sera évidemment devant ce Blazers – Spurs, pour voir si Victor Wembanyama va encore se faire postériser lâcher son premier 20/10, pour voir si Sidy Cissoko va enfin marquer un panier et pour savoir si Shaedon Sharpe peut effectuer un 720 les yeux bandés en contre-attaque. Bonus non-négligeable, ce sera peut-être le dernier match de Wemby à Vegas alors profitez-en.

# Mais aussi…