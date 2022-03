John Wall se voit bien revenir à Washington : fans des Wizards, vous allez peut-être bientôt pouvoir ressortir vos maillots de Jean Mur

N’ayant toujours pas joué la moindre minute cette saison mais sous contrat avec les Rockets jusqu’en 2023, John Wall possède aujourd’hui un avenir assez flou. Bien malin celui qui pourra dire quand et où Jean Mur rejouera au basket. Cependant, une rumeur commence à prendre de l’ampleur en ce moment dans l’univers de la Grande Ligue, une rumeur mettant en avant un potentiel retour de Wall aux Wizards.

Depuis son transfert à Houston contre Russell Westbrook en décembre 2020, John Wall ne comptabilise que 40 matchs en tout et ce total ne devrait pas bouger avant la saison prochaine, les Rockets étant aujourd’hui en pleine reconstruction avec Jalen Green et Kevin Porter Jr. à l’arrière. Sur ces 40 matchs, Jean Mur a montré qu’il avait encore du basket dans les jambes malgré les gros soucis de blessures (notamment une rupture du tendon d’Achille) qu’il a connus lors de ses dernières années à Washington : plus de 20 points et quasiment 7 passes de moyenne la saison dernière, c’est plutôt solide comme production malgré une efficacité très en baisse (40,4% au tir, contre 43% en carrière) et un échantillon qui est donc relativement petit. Alors pour une équipe des Wizards où c’est un peu le désert à la mène depuis le départ de Spencer Dinwiddie à la dernière trade deadline, Jean Mur pourrait éventuellement représenter une option afin de boucher ce trou-là. C’est David Aldridge de The Athletic qui met en avant cette possibilité dans son dernier papier sorti ce mercredi. Et là où ça devient vraiment intéressant, voire même concret, c’est que le principal intéressé ne fermerait pas la porte à un retour à D.C. selon l’insider.

« Wall apprécierait de revenir dans l’équipe qui l’a sélectionné avec le premier choix à la Draft 2010. Il en a parlé récemment avec des proches et à travers la ligue. » – David Aldridge de The Athletic

Non seulement John Wall semble chaud pour remettre un jour le maillot sous lequel il est devenu un multiple All-Star en NBA, mais en plus son grand copain Bradley Beal ne serait pas contre. Ce que veut aujourd’hui ce dernier (agent libre cet été on le rappelle), c’est évoluer dans l’équipe la plus compétitive possible pour pouvoir avoir une chance de se mêler à la course avec les poids lourds de l’Est. Si Jean Mur revient pour apporter sa contribution sur un poste dans le besoin, why not. La ligne directrice des Wizards aujourd’hui s’accorde avec celle de Bealou : monter la meilleure équipe possible. Le transfert pour récupérer Kristaps Porzingis à la trade deadline en est la preuve. Avec Beal, KP, Kyle Kuzma et Cie, le noyau n’est pas dégeu surtout que les jeunots Rui Hachimura, Deni Avdija et Corey Kispert devraient continuer à progresser. Si vous ajoutez un John Wall motivé et un minimum en jambes pour prendre la mène, peut-être qu’il existe un scénario dans lequel les Wizards deviennent une équipe dangereuse à l’Est la saison prochaine. Reste à voir si le propriétaire Ted Leonsis veut vraiment revoir Jean Mur dans la capitale car le joueur et la franchise ne s’étaient pas vraiment quittés dans les meilleurs termes. Petite piqûre de rappel, Leonsis était « furieux » envers Wall suite à une vidéo de septembre 2020 dans laquelle John avait réalisé plusieurs signes de gang lors d’une fête d’anniversaire. Cet épisode avait particulièrement dérangé au sein de la franchise de la capitale, et quelques semaines plus tard John Wall demandait son transfert…

Vous nous direz que de l’eau a coulé sous les ponts depuis. Sans doute. Mais si une réunion doit avoir lieu, ça passera forcément par une étape importante : celle d’un buyout de John Wall avec les Rockets. Comme il lui restait deux années de contrat à plus de 90 millions de dollars cette saison (44,3 millions en 2021-22, player option à 47,3 millions l’an prochain), Jean Mur a catégoriquement refusé une rupture de son deal ces derniers mois, et ce peu importe si ça signifie une saison blanche pour lui. Comme il n’a pas pu être transféré par Houston à la deadline, c’est bien vers ça qu’on se dirige aujourd’hui mais les choses pourraient changer lors de la prochaine campagne. David Aldridge le dit bien dans son papier, si un buyout sur 47 millions reste assez fou quand on y pense, on imagine quand même que Wall souhaite retrouver les terrains à un moment donné, et les Fusées pourraient en profiter pour faire quelques économies lors de la saison 2022-23. Jean Mur pourrait lui récupérer une partie des pertes financières liées au buyout à travers son prochain contrat avec Washington si une réunion finit par se matérialiser. Un prochain contrat pouvant potentiellement être à la hauteur de la mid-level exception, c’est-à-dire 10 millions de dollars.

John Wall fait partie des joueurs qui ont marqué la franchise des Wizards sur la dernière décennie, à travers ses performances sur le parquet évidemment mais aussi son implication dans la communauté. Le revoir sous le maillot de Washington, clairement ça ferait remonter pas mal de souvenirs et l’histoire serait plutôt belle. Mais Jean Mur représente-t-il pour autant la meilleure option pour les Sorciers à la mène en vue de la saison prochaine ?

Source texte : The Athletic