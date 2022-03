Andrew Bogut lâche la rumeur du jour : Bradley Beal chaud pour rejoindre Embiid et Harden cet été, source tkt mais ce serait assez ouf

Possédant une player option pour la saison prochaine, Bradley Beal peut potentiellement devenir agent libre cet été et donc quitter Washington pour rejoindre un contender s’il le souhaite. D’après les dernières nouvelles, on se dirige plus vers une extension de contrat à D.C. mais l’ancien pivot NBA Andrew Bogut a une autre théorie.

« Je penche vers une prolongation avec les Wizards. » Voilà en gros ce qu’a déclaré Bealou tout récemment par rapport à son avenir. Avec un contrat de 246 millions de dollars qui l’attend cet été, l’arrière de Washington semble aujourd’hui plutôt chaud pour continuer l’aventure dans la capitale US, même si ça ne l’empêchera pas de regarder les différentes options pouvant potentiellement s’offrir à lui. Normal d’un côté, car c’est un peu le principe de base quand vous êtes une star qui arrive sur le marché de la Free Agency. Mais globalement, on est plutôt confiant du côté du District of Columbia concernant le futur de Bealou à la Maison Blanche. Une confiance qui pourrait cependant être aveugle si l’on en croit les récentes paroles de Mister Andrew Bogut, qui pense tout simplement que Bradley aurait les yeux rivés vers… Philadelphie (via son podcast “Rogue Bogues”).

« J’ai entendu une grosse rumeur de la part de quelques personnes qui sont proches de cette situation au sein de la NBA : un Big Three à Philly. Brad Beal essaye de rejoindre Philadelphie à l’intersaison pour faire équipe avec Harden et Embiid. Philly veut de toute façon se débarrasser absolument du contrat de Tobias Harris. Cela fait un moment. Et je pense qu’ils veulent encore plus libérer de la marge salariale désormais. Cela se fera probablement à travers un sign-and-trade avec Philly. Mais ne soyez pas surpris si un Big Three se forme à Philly. C’est ce qui se dit actuellement. »

Bon, ça fait un peu « source tkt » tout ça. Vous le connaissez aussi le fameux « je connais un gars qui connaît un gars qui a des sources fiables chez un autre gars ». Alors à moins qu’Andrew Bogut se soit reconverti en vrai insider pour concurrencer Woj et Shams, difficile d’accorder trop de crédit à ce genre de déclaration qui semble surtout destinée à faire parler. Bien joué Andrew, tu as réussi.

Maintenant, faut pas oublier que l’ancien pivot des Warriors a passé environ 15 ans en NBA et qu’il possède donc sûrement quelques relations dans l’univers de la Grande Ligue. On sait aussi que le boss des Sixers Daryl Morey n’est pas du genre à faire le timide quand il s’agit d’ajouter des grands noms à son effectif. On tient également à mentionner le fait que James Harden n’a toujours pas validé officiellement sa player option à 47 millions pour la saison prochaine et qu’il peut donc devenir agent libre sur le papier, ce qui peut donner une marge de manœuvre supplémentaire aux Sixers. Et théoriquement, sur le plan financier, le deal de Tobias Harris (deux ans pour quasiment 77 millions, 37,6 millions la saison pro, 39,2 en 2023-24) peut effectivement servir de base pour tenter de faire venir Bealou à Philly. Tout ça pour dire qu’on n’est pas dans un scénario complètement irréaliste non plus. Les réserves qu’on peut émettre cependant, c’est que les Wizards n’ont pas vraiment de raison d’accepter le gros contrat de Tobias dans le cadre d’un échange (même si Beal peut potentiellement partir contre peanuts), à moins que les Sixers décident d’attacher une contrepartie suffisamment séduisante pour Washington. Et par contrepartie suffisamment séduisante, on pense – outre du capital draft – à un jeunot ultra prometteur comme Tyrese Maxey. Mais vu que ce dernier est aujourd’hui l’un des chouchous de Philly et que les Sixers ont trouvé un excellent équilibre entre lui, Harden, Embiid, et Matisse Thybulle, on voit mal Tyrese quitter la ville de l’amour fraternel anytime soon. Alors bien sûr, un Big Three entre le Barbu, Jojo et Bradley Beal fait flipper sur le papier et pourrait faire très mal sur le terrain, mais aujourd’hui on a un peu de mal à l’imaginer. Désolé Andrew.

Si on devait miser aujourd’hui, on mettrait plutôt une pièce sur une prolongation de contrat de Bradley Beal à Washington. Cela semble représenter le scénario le plus réaliste, le scénario qui a le plus de sens. Après, on sait que tout est possible en NBA. Et si Bealou demande effectivement de rejoindre Philly cet été, on sera les premiers à s’incliner devant Bogut. Rendez-vous dans quelques mois pour le dénouement de ce dossier.

Source texte : “Rogue Bogues” podcast, via NBC Sports