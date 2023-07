LaMelo Ball prolonge aux Hornets pour 260 millions de dollars sur 5 ans !

LaMelo Ball représente le présent ET le futur des Hornets, et les dirigeants viennent de lui faire comprendre de la plus explicite des manières. Le fiston de LaVar a paraphé un contrat maximum en faveur de sa franchise de toujours.

Jackpot pour LaMelo Ball qui va s’en mettre plein les poches pour les 5 prochaines années. C’était également attendu depuis plusieurs semaines, tant son importance à Charlotte est colossale. C’est désormais officiel, le frère de Lonzo et LiAngelo pourrait palper 260 millions de dollars s’il remplit certaines conditions et atteint certains objectifs. Il est le “joueur désigné” de Charlotte, ce qui permet à la franchise de le prolonger sur cinq ans au lieu de quatre habituellement. LMB était éligible à ce type de contrat car étant dans la troisième année de son contrat rookie. Avec des moyennes de 23,3 points à 41,1% aux tirs dont 37,6% de loin, 6,4 rebonds et 8,4 passes décisives par match, on peut dire qu’il est légitime dans ce rôle chez des Frelons qui squattent le fond de la Conférence Est.

Just In: Charlotte Hornets All-Star LaMelo Ball is finalizing a five-year designated maximum contract extension that is worth up to $260 million, league sources tell @TheAthletic @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 1, 2023

LaMelo Ball est exactement dans le même cas de figure que son compatriote de la Draft 2020 Tyrese Haliburton, qui a également prolongé au maximum en tant que “designated player”. Son contrat comporte 207 millions garantis, et cela pourrait même aller jusqu’à 260 si LaMelo Ball est nominé dans une All-NBA Team, est élu MVP de la saison régulière ou meilleur défenseur de l’année (conseil de la maison : ne misez pas votre… maison dessus quand même). All-Star dès sa saison sophomore, il continue sa progression et incarne la tronche de la franchise bien comme il faut désormais. On doit juste prier pour que ses chevilles le laissent enfin en paix, lui qui a déjà connu pas mal de pépins physiques à ce niveau (seulement 36 matchs joués cette saison). Pas de quoi entamer la confiance de ses dirigeants qui ont craqué le PEL pour leur joueur, et on a hâte de voir son featuring avec Brandon Miller désormais !

Source : Shams Charania