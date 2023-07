Entre deux signatures au prix fort, il ne faudrait pas non plus oublier que dès lundi le basket-ball reprendra le lead. Enfin, le basket-ball… la Summer League quoi, tu connais. Peu à peu les rosters des différentes franchises sont annoncées, et voici celui du Thunder !

Le Thunder fait partie de ces franchises pleines de hype et pour différentes raisons. Qualifiés pour le play-in tournament cette saison, le projet OKC est amené à évoluer positivement dans les prochaines saisons, et cette année c’est dès la Summer League qu’on surveillera les jeunes pousses de l’Oklahoma, dès lundi à Salt Lake City :

Les copains du compte Oklahoma City Thunder France servent de relais, et voici donc ce qu’on peut noter sur ce roster sacrément brillant. Le phare, la tourelle, celui que l’on va tous scruter : Chet Holmgren, n°2 de la Draft 2022 et absent toute la saison dernière en raison d’une blessure. Le géant sera l’un des concurrents de Victor Wembanyama cette saison pour le titre de ROY, et il devrait reprendre tranquillement ses marques cet été.

A ses côtés ? La révélation de la saison 2022-23 Jalen Williams, son quasi homonyme Jaylin, du Tre Mann sur les lignes arrières et du Frenchie avec l’ailier Ousmane Dieng qui tentera de prendre un peu de confiance dans l’Utah et à Las Vegas à partir de vendredi prochain. Jared Butler, Jeremiah Robinson-Earl et Zhaire Smith seront également de la partie, alors qu’on surveillera aussi le rookie à l’histoire folle Keyontae Johnson.

Trois matchs lundi, mercredi et jeudi, face au Jazz, aux Grizzlies et aux Sixers, trois matchs pour juger une première fois quelques gamins très attendus. Elle est comment la hype ? Elle est réelle.