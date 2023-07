Mo Wagner prolonge au Magic pour 2 ans et 16 millions de dollars

Nous sommes au deuxième jour de la Free Agency 2023 et les signatures continuent de tomber. La dernière en date ? Mo Wagner, qui a décidé de prolonger l’aventure au Magic.

Les frères Wagner vont donc continuer à évoluer sous le même maillot.

Comme l’indique Adrian Wojnarowski d’ESPN, Mo a choisi de signer un nouveau contrat avec Orlando d’une valeur de 16 millions de dollars sur deux ans, ce qui lui permettra de rester auprès de son petit frangin Franz jusqu’en 2025 minimum.

Free agent F Mo Wagner is returning to the Orlando Magic on a two-year, $16 million deal, his agent Jason Glushon of @GlushonSM tells ESPN. Wagner averaged 10.5 points and 4.5 rebounds for the Magic last season.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 1, 2023

Si Franz Wagner est aujourd’hui clairement le meilleur joueur des deux, Mo se montre plutôt productif depuis qu’il a rejoint Orlando en avril 2021. Ses stats sur les deux dernières saisons ? 9,7 points et 4,1 rebonds de moyenne à 50% au tir en 17 minutes, le tout en sortant du banc derrière le pivot titulaire Wendell Carter Jr.. Des chiffres qui sont montés jusqu’à 14 points et 7 rebonds (avec 2 passes et 1 interception) par match cette saison quand Wagner était dans le cinq pour pallier l’absence de WCJ, blessé.

Avec cette signature, le Magic conserve donc une pièce qui compte dans sa rotation, ce qui démontre une volonté de surfer sur la bonne dynamique démontrée en deuxième partie de saison 2022-23. Avec les frérots Wagner dans ses rangs, le jeune phénomène Paolo Banchero et le reste du crew, Orlando visera potentiellement une place au play-in tournament l’an prochain.

Source texte : ESPN

