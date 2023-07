Ce n’est pas la signature qui va faire le plus de bruit mais c’est une signature quand même : Dwight Powell et les Mavericks ont trouvé un accord sur un nouveau contrat.

C’est parti pour trois années supplémentaires entre le pivot des Mavs et la franchise texane. Le montant de ce nouveau contrat ? 12 millions de dollars, à savoir 4 millions par an, ce qui représente un bon deal pour Dallas sachant que Powell touchait quasiment trois fois plus au cours des trois dernières années.

Powell has agreed to a three-year, $12 million deal, sources said. https://t.co/ERVd97zRK3

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 1, 2023

Cette baisse de salaire est en accord avec la baisse de production du bonhomme, qui a vu son rôle se réduire ces dernières années. Certes, Dwight Powell a encore débuté 64 matchs cette saison, mais pour seulement 19,2 minutes par soir et des stats de 6,7 points et 4,1 rebonds. Avec l’arrivée du rookie Dereck Lively II, sélectionné en 12e position de la Draft 2023, ou encore celle de Richaun Holmes, Powell ne devrait pas gagner en temps de jeu cette année, même s’il apporte des qualités bien spécifiques aux Mavs.

On imagine que Dallas a voulu le garder pour ses capacités de finisseur près du cercle (73% de réussite au tir cette saison), lui qui a pris l’habitude de transformer les caviars de Luka Doncic en passes décisives. Défensivement, Powell n’a pas réussi à empêcher la débandade des Mavs cette saison, lui qui est loin d’être un gros protecteur de cercle, mais la franchise texane apprécie tout de même ses efforts ainsi que la fidélité démontrée à cette dernière.

Pour rappel, cela fait depuis 2014 que Dwight Powell évolue à Dallas. Une aventure qui peut désormais se prolonger jusqu’en 2026…

Source texte : ESPN