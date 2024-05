Anthony Edwards : 44 points, du trashtalking à la pelle… vivement le Game 5

Injouable depuis le début des Playoffs, Anthony Edwards n’a pas fait dans la dentelle lors du Game 4 contre Denver. Ant Man termine avec 44 points, son record en Playoffs. Une partie XXL pas récompensée, puisque les Wolves ont perdu… mais qui a tout de même permis à la jeune star de trashtalker bien comme il faut.

Un match de haute volée, des mots dans tous les sens, mais la loi du Joker appliquée sans détour à la fin. Anthony Edwards est passé à quelques encablures de pouvoir écrire une nouvelle page prestigieuse de sa jeune carrière en Playoffs, avec une performance à 44 points, 5 rebonds, 5 passes, 2 interceptions, 1 contre à 16/25 au tir. Voyez vous même la taille du banger.

Playoff career-high 44 POINTS for Anthony Edwards in Game 4.

Left it all on the floor.

His @Timberwolves will look to move to 5-0 on the road this postseason in Game 5 (Tuesday, 10:30pm/et, TNT). pic.twitter.com/0PSmhpIkR9

— NBA (@NBA) May 13, 2024

Ce que l’on retient au-delà des statistiques ? La belle bouche du garçon, qui ne s’est pas privé de trashtalker ses adversaires après ses réussites. Notamment sur Jamal Murray, son adversaire sur le plan du scoring. Enjoy !

LEAKED Audio Of Anthony Edwards Trash Talking Jamal Murray👀:

“That’s what we like… that’s what we like” pic.twitter.com/d9IclugbCb

— LegendZ (@legendz_nba) May 13, 2024