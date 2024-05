Encore une fois, le meilleur joueur des Nuggets dans la victoire hier soir, c’était peut-être bien Aaron Gordon. Juste dans ses choix, emmerdant en défense, parfait dans son rôle d’homme à tout faire, Aaron Gordon est devenu ce joueur polyvalent parfait qui fait tenir le collectif des Nuggets. Il en a parcouru du chemin, depuis Orlando.

Je peux pas croire qu’il y a 4 ans, Aaron Gordon était un ailier bordélique et sans structure à Orlando, qui était défoncé en pleine interview avec le Shaq en antenne nationale et servait de punchline pour une défaite au Dunk Contest.

Le joueur le plus impactant dans la victoire des Nuggets hier soir, c’était sans aucun doute Air Gordon. Avec le plus gros +/- de la partie, il a également le deuxième plus grand nombre de points (27), le plus grand nombre de rebonds (7), et de contres (2) de son équipe, tout en finissant avec 6 passes décisives, soit une de moins que Nikola Jokic. Envoyant de plus de bons efforts en défense, c’est bien entendu lui, le joueur auquel Mike Malone a confié le plus de temps de jeu, dépassant les 41 minutes. Le match d’Aaron a emmerdé tout le monde à Minnesota, à commencer par le leader des Wolves, Anthony Edwards.

Anthony Edwards leaves the press conference and notices Aaron Gordon's box score.

“J’en ai marre d’Aaron Gordon” – Anthony Edwards, en lisant la feuille de match

A la décharge d’Ant, Air Gordon a tout de même fini la soirée avec 11/12 au tir et 3/3 aux lancers. Aaron Gordon est premier de toute la Conférence Ouest aux pourcentages aux tirs dans ces Playoffs. Vous auriez pu prononcer cette phrase il y a trois ans ? La réponse est non. Tout d’abord car Gordon jouait alors dans la Conférence Est, ensuite parce qu’il tournait plutôt autour des 44% aux tirs lorsqu’il jouait du côté de la Floride. Bien loin des 61% qu’il affiche cette année dans ces Playoffs. Aux côtés de Nikola Jokic, Aaron Gordon a pu révéler son plein potentiel, à savoir un excellent 3 and D, pouvant se transformer en véritable savant du jeu par moments.

Aaron Gordon.

Difference maker in Game 4.

🔥 27 PTS

🔥 11-12 FGM

🔥 2-2 3PM

🔥 7 REB

🔥 6 AST

🔥 2 BLK

Nuggets tie the series… Game 5 is Tuesday at 10:30pm/et on TNT! pic.twitter.com/XrNcxJ8ku4

Vous n’avez pas fini d’entendre parler du chantier qu’abat d’Aaron Gordon dans ces Playoffs, c’est quelque chose qu’on peut vous assurer. Loin derrière lui les mauvais souvenirs d’Orlando, Aaron Gordon est désormais un champion respecté à Denver. Quatrième option des Nuggets, vous aurez pourtant du mal à trouver un joueur plus impactant que lui dans son équipe qui n’est pas né en Serbie. C’est aussi ça, désormais, Aaron Gordon.