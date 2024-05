Après l’annonce de la bonne nouvelle, il fallait une preuve matérielle pour véritablement l’officialiser. Cette nuit, avant le Game 4 face aux Denver Nuggets, Rudy Gobert a reçu, devant son public, son quatrième Hakeem Olajuwon Trophy. Le Target Center a acclamé son Français.

Ce n’est pas la première fois de la semaine que Rudy Gobert est extrêmement heureux en tenant dans ses mains quelque chose qui mesure environ 50 centimètres et pèse près de trois kilos… mais c’est bien la première fois qu’il est acclamé pour. Le pivot français a reçu, dans la nuit, son quatrième trophée de défenseur de l’année. La cérémonie a été réalisée sur le parquet du Target Center, devant les fans des Minnesota Timberwolves qui lui ont réservé une standing ovation.

Minnesota Vikings defensive legend John Randle presents Rudy Gobert with the DPOY trophy.

He’s got a lot of those now. pic.twitter.com/vDyWx1CIgJ

— Ryan Blackburn (@NBABlackburn) May 12, 2024

Rudy Gobert a reçu sa récompense des mains de John Randle, légende des Minnesota Vikings en NFL. C’était un joueur qui faisait partie de la ligne défensive de la franchise entre 1990 et 2000. Un hommage qui prouve que le Français a bien trouvé sa place dans cet état du Nord des Etats-Unis, il y est même adoubé par ses grands sportifs.

Lors de certaines de ses premières récompenses, l’originaire de Saint-Quentin avait reçu son trophée de Défenseur de l’année au cours d’une cérémonie et n’avait pas pu célébrer avec ses fans. On se souvient encore de son costume rose qui avait détonné lors de son “couronnement” en 2018.

Cette fois, la tenue était plus sobre. Un survêtement des Timberwolves juste avant un des matchs les plus importants de la saison. La victoire n’a pas suivi, certes, mais le pivot a au moins eu la chance de partager un moment spécial avec plus de 19 000 personnes.

🏆 @Kia DPOY pic.twitter.com/ziVwptzc2D

— Minnesota Timberwolves (@Timberwolves) May 13, 2024

Rudy Gobert vient de vivre l’une des semaines les plus spéciales de sa vie. Il a accueilli son premier enfant et est rentré dans l’histoire de la NBA. On ne peut que lui souhaiter que la prochaine soit également particulière grâce à la première qualification pour les Finales de Conférence de sa carrière.