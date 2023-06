Richaun Holmes et le pick 24 envoyé aux Mavs

Les Mavs continuent leur soirée animée à la Draft. Après avoir envoyé Davis Bertans au Thunder et drafté Dereck Lively, Dallas utilise déjà la trade player exception acquise dans le trade avec OKC pour récupérer Richaun Holmes et un pick de la part de Sacramento.

On s’attendait à voir Dallas échanger son pick 10 pour récupérer un joueur prêt à jouer les Playoffs, les Mavs auront finalement deux rookies supplémentaires dans leur roster cette saison. Pour accompagner cette jeunesse, les Texans ont mis la main sur Richaun Holmes, de quoi ajouter un peu d’expérience dans une raquette qui a souvent posé problème l’an passé.

Mavericks use this TPE to bring in Richaun Holmes along with Olivier-Maxence Prosper. https://t.co/ubuVueTqET

Pour acquérir le pivot des Kings, Dallas n’a envoyé aucun joueur ou pick.. En effet, en transférant Davis Bertans au Thunder sans contrepartie un peu plus tôt dans la soirée, les Mavs avaient obtenu une enveloppe de 17 millions de dollars utilisable dans n’importe quel échange. Ils pouvaient donc absorber le salaire de Holmes sans ajouter de joueur au deal et ce sont les Kings désormais qui pourront faire de même dans un prochain échange.

C’est un deal qui semble gagnant-gagnant pour les deux équipes. Holmes était en bout de course à Sacramento (seulement 8 minutes de moyenne cette saison en 42 matchs) et les Kings ont pu récupérer une trade player exception qui pourrait être bien utile pour renforcer l’équipe à l’intersaison.

Côté Dallas, on se renforce un peu à l’intérieur avec un joueur qui peut avoir un impact direct, s’il retrouve le niveau de ses premiers mois en Californie. Plus important, la franchise s’est surtout débarrassée du contrat pourri de Davis Bertans dans cette soirée, lui qui doit encore toucher 33 millions sur les deux prochaines saisons contre seulement 25 pour Holmes (avec une player option de part et d’autre). Quelques économies qui ne seront pas du luxe alors que Kyrie Irving pourrait signer un nouveau contrat de taille cet été à l’American Airlines Center.

Source texte : Shams Charania / The Athletic