Coupé hier par le Thunder, Rudy Gay ne devrait pas avoir trop de mal à rebondir. Selon le média HoopsHype, cinq équipes seraient déjà prêtes à lui faire une offre.

Vétéran cherche équipe pour lui offrir une (dernière ?) chance de jouer le titre, telle pourrait être l’annonce postée par Rudy Gay à la Free Agency. Transféré du Jazz aux Hawks puis au Thunder, le poste 3-4 s’est fait couper du roster d’OKC hier. Le voilà donc en quête d’une nouvelle équipe. Selon Michael Scotto de HoopsHype, le natif de Brooklyn a déjà cinq franchises à son portillon : les Lakers, les Warriors, les Mavs, les Bulls et les Pelicans.

Reporting on trade talks surrounding James Harden and how they could affect Joel Embiid and PJ Tucker, notes on the Lakers, Warriors, Bucks, and Mavericks, plus free agency updates on Rudy Gay, Edmond Sumner, and more on @hoopshype. https://t.co/TL3xE1bVfk

— Michael Scotto (@MikeAScotto) July 21, 2023

Sans surprise, on retrouve uniquement des équipes en quête de profondeur pour jouer les Playoffs la saison prochaine. Reste à voir quel rôle pourrait jouer l’expérimenté Rudy Gay dans chacun de ces groupes. À bientôt 37 ans (il les aura en août), et après 17 saisons dans la Ligue, le 8ème choix de la Draft 2006 semble un peu en bout de course.

La saison passée, il tournait à 5,2 points et 2,9 rebonds en 14 minutes avec le Jazz. Ses pires statistiques individuelles en carrière avec également une grosse baisse dans l’adresse au tir (38% et… 25% de loin). Peut-être que sur quelques minutes et dans un bon cadre, il pourra retrouver quelques flashs de son niveau d’il y a deux saisons, lorsqu’il était encore l’un des remplaçants les plus productifs de la Ligue à San Antonio.

Source texte : HoopsHype