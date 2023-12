Actuellement à l’infirmerie, Zach LaVine ne semble plus vraiment avoir d’avenir à Chicago. Les Bulls cherchent à le transférer et l’arrière aimerait bien bouger si l’occasion se présente. Où ça ? Potentiellement aux Lakers, mais encore faudrait-il que ces derniers soient chauds pour l’acquérir.

Ce n’est pas la première fois que Zach LaVine est lié de près ou de loin à la mythique franchise de Los Angeles. Celui qui a fait son cursus universitaire à UCLA, et qui est représenté par le boss de Klutch Sports Rich Paul (également l’agent de LeBron James et Anthony Davis…) a déjà été dans des rumeurs de transfert vers les Lakers. Des rumeurs qui reviennent de plus belle aujourd’hui.

D’après le Chicago Sun-Times, le camp LaVine a en effet toujours des vues sur la Cité des Anges.

REPORT: Zach LaVine and his representatives are interested in a trade to the Los Angeles Lakers, according to Joe Cowley of the Chicago Sun-Times.

“The Bulls have been linked to the Lakers and Raptors in the rumor mill, but multiple sources said LaVine and his representation… pic.twitter.com/UQU76jgyt4

— NBA Buzz (@OfficialNBABuzz) December 14, 2023

Ce n’est pas une surprise, mais la vraie question est de savoir si les Lakers sont vraiment chauds pour l’acquérir d’ici à la prochaine trade deadline (8 février 2024).

Avec son contrat XXL (40 millions par an, 180 sur quatre ans), son historique de blessures, et les doutes concernant sa capacité à vraiment aider une équipe à gagner, Zach LaVine n’attire pas les foules pour l’instant. Peut-être que le marché va se réchauffer une fois qu’on a passé le 15 décembre (demain), date à laquelle de nombreux joueurs ayant signé un nouveau contrat cet été pourront être transférés. Sont concernés chez les Lakers : D’Angelo Russell notamment, mais aussi Gabe Vincent, Christian Wood et quelques autres.

D’après certains bruits de couloir qui traversent la Ligue, plusieurs dirigeants NBA voient bien LaVine aller aux Lakers dans un transfert impliquant Russell. Ce dernier est loin d’être intouchable dans la Cité des Anges, surtout au vu de sa mauvaise campagne de Playoffs l’an passé et ses limites défensives. DLo pourrait ainsi être au cœur d’un package impliquant d’autres joueurs des Lakers (comme Rui Hachimura, histoire d’équilibrer les salaires), voire du capital draft. Mais le manager Rob Pelinka est-il prêt à sacrifier un peu de profondeur ou des picks pour faire de LaVine sa troisième option à 40 millions de dollars ? Pas sûr.

“Je m’attends à ce que les Lakers soient intéressés par LaVine, mais il gagne presque 40 millions de dollars. Pour arriver à ce montant dans un transfert, les Lakers devraient lâcher Russell et Hachimura, qui ne sont pas éligibles pour un trade avant mi-janvier (mi-décembre pour DLo ndlr.). Je suis sûr que les Bulls voudraient Austin Reaves, mais jusqu’ici Los Angeles n’a pas montré de volonté de le transférer.” – Shams Charania, fin novembre

"I expect them to express interest in Zach LaVine."

– @ShamsCharania

Do the Lakers need a 3rd star??

📺: https://t.co/qYBPWhYgh7 pic.twitter.com/8dszo21Fcu

— Run It Back (@RunItBackFDTV) November 28, 2023

Les Lakers misent sur la continuité depuis leur très beau run en Finales de Conférence Ouest l’an passé. Ils ont récemment récupéré des joueurs blessés en début de saison, et ont réussi à remporter le premier NBA In-Season Tournament le week-end dernier. De quoi continuer dans cette ligne directrice malgré un effectif qui reste perfectible.

Sources texte : Chicago Sun-Times / HoopsHype / The Athletic