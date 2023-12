Nikola Jokic pas certain de participer aux JO de Paris 2024 ?

Alors qu’on pensait que Nikola Jokic s’était engagé pour Paris 2024 suite aux propos du président du comité olympique serbe, visiblement rien n’est assuré. Le pivot star des Nuggets a effectivement mis un coup de frein concernant sa participation potentielle.

“On n’avait pas le MVP de la NBA, Nikola Jokic. On n’avait pas non plus Vasilije Micic, MVP de l’Euroleague. Ni Nikola Kalinic. À Paris, ils seront tous là, Jokic inclus.”

Voilà précisément ce qu’avait déclaré Bozidar Maljkovic, président du comité olympique serbe, en octobre dernier concernant la présence du Joker lors des prochains JO à Paris. Interrogé sur le sujet ces derniers jours, Nikola Jokic n’a rien voulu confirmer.

“C’est loin. Certaines personnes parlent à ma place alors que je n’ai rien dit. Le coach est le premier à connaître mon engagement, j’en parle toujours à ma famille et à l’équipe après la saison.” – Jokic, via le média serbe RTS

Traduction : il faudra probablement attendre la fin de la saison NBA pour avoir une meilleure idée de la participation ou non de Nikola Jokic. Le MVP serbe est aujourd’hui concentré sur le back-to-back avec les Nuggets et ne pense pas vraiment aux Jeux Olympiques. Au vu du bon résultat de la Serbie à la Coupe du Monde 2023 (finaliste) malgré l’absence de plusieurs cadres, on imagine néanmoins que le Joker est intéressé pour retrouver l’équipe nationale dans le but de jouer l’or olympique à Paris.

Pour rappel, Nikola Jokic a participé aux JO 2016 à Rio, remportant une médaille d’argent. C’est la seule médaille qu’il a pu glaner avec la Serbie dans sa carrière internationale.

__________

Source texte : RTS

Nikola Jokic has not yet decided whether he will play in the Paris Olympics 👀 pic.twitter.com/uAH7wviVsv

— BasketNews (@BasketNews_com) December 13, 2023