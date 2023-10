Nikola Jokic va participer aux Jeux Olympiques de Paris 2024

Absent du Mondial 2023, Nikola Jokic a vu la Serbie aller jusqu’en finale de la compétition pendant qu’il faisait la fiesta à Sombor. Mais pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, le Joker devrait bien être là.

C’est Bozidar Maljkovic, président du comité olympique serbe, qui a tout récemment annoncé la nouvelle : Nikola Jokic portera les couleurs de l’équipe nationale serbe l’été prochain pour les JO.

Nikola Jokic will play for Serbia in the 2024 Paris Olympics, Serbia’s Olympic committee president has confirmed 🇷🇸

Serbia could go crazy at the Olympics, since they already won silver at the FIBA WC without Jokic in the lineup 😳

(via @diarioas) pic.twitter.com/TTYZzFiHcd

— Basketball Forever (@bballforever_) October 17, 2023

Alors que Team USA prévoit de sortir l’artillerie lourde pour Paris 2024, le double MVP NBA et champion 2023 va venir renforcer une équipe de Serbie qui a terminé finaliste du Mondial malgré plusieurs absents de marque (Jokic bien sûr mais pas que). Autant dire que ça promet pour le niveau global de la compétition.

“On n’avait pas le MVP de la NBA, Nikola Jokic. On n’avait pas non plus Vasilije Micic, MVP de l’Euroleague. Ni Nikola Kalinic. […] À Paris, ils seront tous là, Jokic inclus.” – Bozidar Maljkovic (via Basket News)

Si sa présence se confirme l’été prochain, Nikola Jokic participera à sa deuxième campagne olympique après celle de 2016, où il a aidé la Serbie à remporter la médaille d’argent.

__________

Source texte : Basket News