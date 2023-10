Preview des Cleveland Cavaliers – saison NBA 2023-24

Grand classique de l’automne, les previews des franchises NBA animent chaque année le mois précédant le début de la saison régulière. La règle est simple : tous les jours, une nouvelle équipe passe à la loupe. Au menu aujourd’hui ? Les Cleveland Cavaliers, revanchards après la taule contre les Knicks en Playoffs. Retour sur l’intersaison, présentation de l’effectif, rappel des objectifs et pronostic, c’est parti pour la présentation des Cavs !

Ce qu’il s’est passé la saison dernière

51 victoires, 31 défaites, 4e de la Conférence Est. Une saison régulière de haut niveau avec le premier Net Rating de la ligue (différentiel attaque-défense), mais une attaque parfois trop limitée qui a clairement montré ses limites en Playoffs… On en attendait plus de Cleveland au mois de mai. Mais hormis cet échec, la saison reste globalement positive pour la suite.

Avec une défense élite qui finira première de la ligue, les hommes de JB Bickerstaff ont pu s’assurer un matelas confortable sur pas mal de matchs. Il ne restait plus qu’à faire le show pour Donovan Mitchell et Darius Garland de l’autre côté du terrain. Sauf que les deux All-Stars 2023 étaient un peu esseulés offensivement, au point de ne pas avoir un spacing suffisant pour sanctionner leurs décalages. Résultat ? Ils se sont vautrés face à une bonne défense en Playoffs qui a bien bousculée leurs schémas habituels…

Le marché de l’été

Ils partent : Cedi Osman, Lamar Stevens, Robin Lopez, Raul Neto, Dylan Windler

: Cedi Osman, Lamar Stevens, Robin Lopez, Raul Neto, Dylan Windler Ils prolongent : Caris LeVert

: Caris LeVert Ils arrivent : Max Strus, George Niang, Damian Jones, Tristan Thompson, Emoni Bates (two-way), Craig Porter Jr. (two-way)

Le front office semble avoir retenu la leçon des Playoffs : il faut du spacing à Cleveland. Et c’est chose faite avec l’arrivée du sniper Max Strus pour épauler Mitchell et Garland. À noter également l’arrivée de George Niang qui est largement capable de mettre dedans du parking. Même si on pouvait s’attendre à un peu mieux, on est tout de même sur un marché de l’été correct, avec des besoins comblés sur le papier. À voir maintenant dans les faits.

Niveau départ, on a surtout du Cedi Osman et du Lamar Stevens qui font leurs valises pour laisser la place à des meilleurs shooteurs qu’eux. Pour le reste, on est sur du pur arrondissement d’angle. Quelques ajouts en scred à l’intérieur pour combler des potentiels besoins si un des deux golgoths titulaire se blesse.

Et une prolongation de Caris LeVert pour boucler la boucle. 32 millions de dollars sur 2 ans, ça fait un peu cher pour un joueur aussi inefficace… Mais bon, dans les passages à vide offensifs de Cleveland, il peut parfois débloquer des situations en sortie de banc.

Le roster 2023-24 des Cavaliers

Meneurs : Darius Garland , Ricky Rubio, Craig Porter Jr. (two-way)

: , Ricky Rubio, Craig Porter Jr. (two-way) Arrières : Donovan Mitchell , Caris LeVert, Ty Jerome, Sam Merrill, Emoni Bates (two-way)

: , Caris LeVert, Ty Jerome, Sam Merrill, Emoni Bates (two-way) Ailiers : Max Strus , Isaac Okoro

: , Isaac Okoro Ailiers-forts : Evan Mobley , George Niang, Dean Wade, Tristan Thompson

: , George Niang, Dean Wade, Tristan Thompson Pivots : Jarrett Allen, Damian Jones, Isaiah Mobley (two-way)

En gras les starters pressentis, selon les fameuses sources proches du dossier.

Comme on pouvait logiquement s’y attendre, les Cavaliers se positionnent plutôt sur Max Strus en titulaire. Le recrutement de l’ancien floridien s’est fait dans un but bien précis : pouvoir sanctionner les décalages des superstars en ressortant à 3-points. Mission accomplie en théorie pour Cleveland, à voir comment professeur Strus shootera de loin. Pour ce qui est de la raquette, pourquoi changer quelque chose ? C’est principalement grâce au duo Allen – Mobley que les Cavs sont la meilleure défense de la saison dernière. Et si Mobley progresse à la passe avec un peu de scoring à mi-distance, on sera sur un apport offensif supplémentaire plutôt sympa.

Mais comme bien souvent avec cette équipe, ce sont plutôt les rotations qui font peur. Hormis Darius Garland et Donovan Mitchell, il y a quand même assez peu de scoreurs sur qui on peut compter chaque soir (désolé Caris LeVert). Bickerstaff peut toutefois toujours faire jouer Garland et Mitchell en rotation pour garder un plancher de création, mais la flexibilité reste assez faible. Un peu de développement ne ferait pas de mal aux Cavs. Dans cette optique on en attend plus d’Isaac Okoro, d’Evan Mobley voire de Dean Wade, par exemple. Bref, les Cavs vont devoir bricoler pour bien connecter leur attaque. Pour la défense par contre, on ne se fait pas trop de soucis pour eux si la muraille reste en l’état.

Une petite vidéo en passant ?

Les salaires 2023-24 des Cleveland Cavaliers

TTFL : les joueurs des Cavaliers à suivre

Donovan Mitchell, Darius Garland, et Evan Mobley

Côté Fantasy League, impossible de ne pas jouer Donovan Mitchell à la moindre occasion : un pick premium qui peut sortir des 50 assez souvent, surtout lorsqu’on voit à quel point les Cavs ont besoin de ses pions. En deuxième option, on peut avoir du Garland qui se tente un soir de disette. Le pick YOLO reste – pour l’instant – Evan Mobley. Celui-ci il faut vraiment bien le sentir, car l’intérieur prend assez peu de tirs en attaque. À pick avec modération… voire pas du tout, c’est bien aussi.

Infirmerie : le point sur les blessures

L’absence majeure pour les Cavs reste celle de Ricky Rubio. Ayant volontairement mis sa carrière entre parenthèses, le meneur espagnol veut prendre soin de sa santé mentale. Décision que toute la sphère basket encourage publiquement. Pour ce qui est du reste, il y a Dean Wade qui a manqué pas mal de matchs la saison dernière en raison d’une blessure à l’épaule. L’ailier est revenu en forme pour la fin de saison. On pense à l’œil de Darius Garland, bien gonflé par un coup involontaire de Gary Trent Jr. au début de saison dernière. Enfin bref, pas d’autres blessures majeures pour Cleveland qui s’en sort plutôt bien avec l’infirmerie finalement.

Quels objectifs cette saison ?

L’objectif de la saison est assez flou à Cleveland. Les joueurs visent certainement tous la bague, et c’est loin d’être déconnant lorsque tu finis avec le meilleur Net Rating de la ligue ! Maintenant avec JB Bickerstaff en coach… est-ce que les Cavs peuvent aller loin en Playoffs ? Car leur roster est certes très costaud, mais loin d’être infaillible offensivement. Une bonne équipe défensive (coucou les Knicks) peut rapidement mettre des bâtons dans les roues aux Cavs.

Le plancher minimum en termes d’attente reste de faire mieux que la saison précédente, c’est-à-dire de passer un tour de Playoffs, à voir les circonstances et les adversaires qu’ils joueront. Mais si Cleveland réitère le choke en Playoffs au premier tour, Koby Altman risque de se poser de sérieuses questions l’été prochain…

Le pronostic du rédacteur

53 victoires – 29 défaites. Cleveland risque de redémarrer fort la saison régulière. Avec une équipe en forme, des habitudes qui se mettent en place, et l’intégration de shooteurs dans l’effectif, les Cavs risquent de jouer un peu mieux au basket en attaque tout en assurant leur niveau de jeu défensif de l’année dernière. Une place dans le top 4 de l’Est est clairement envisageable pour les hommes de JB Bickerstaff. Et ils ont plutôt intérêt de l’atteindre s’ils veulent un tirage favorable au premier tour des Playoffs.