Les 30 Previews en 30 Jours sont lancées ! La saison 2023-24 débutera le 24 octobre et comme chaque année, on vous présente chacune des 30 franchises de la ligue, en détail, à travers des articles évidemment mais aussi avec une preview en vidéo, tous les jours à l’heure du déjeuner. Aujourd’hui ? Place à la preview des Boston Celtics !

Au menu ? Le coup d’œil dans le rétro, le marché de l’été, le roster, la question de la mort, le Gérard d’Or, le pronostic… on prend les mêmes et on recommence en tentant de se projeter au mieux pour cette nouvelle saison !

Les Boston Celtics font partie des principaux favoris au titre NBA 2023-24, tout simplement. Quand ta preview sort la dernière semaine c’est logiquement une bonne nouvelle, et l’autre bonne nouvelle du mois d’octobre à Boston se nomme Jrue Holiday. Il faudra réussir à vivre sans Marcus Smart, sans Malcolm Brogdon et sans la paire de Williams dans la raquette, mais le GM Brad Stevens a donc préféré miser sur 1) Kristaps Porzingis et 2) Jrue Holiday. Pari risqué mais les C’s veulent la bague tout de suite maintenant, et le duo Tatum / Brown aura bien besoin des deux derniers arrivants pour retourner en Finales NBA. Pritchard et Derrick White voient leur rôle grandir, Joe Mazzulla est sous pression, car chaque soir de match sera l’occasion de juger cette équipe logiquement taillée pour gagner.

Une énorme fanbase, une équipe solide, une grosse rivalité à naître avec les Bucks, bref la saison 2023-24 des Celtics s’annonce… savoureuse. A table !