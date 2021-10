30 Previews en 30 jours : la vidéo 100% Boston Celtics ! Apéro TrashTalk

C’est l’heure de l’Apéro TrashTalk ! Comme chaque année la série la plus folle du YouTube game débarque pour vous faire patienter avant la reprise et, surtout, pour vous rendre incollable jusqu’aux premiers rebonds de la saison qui s’annonce. 30 franchises, 30 jours, 30 previews, entre 45 minutes et une heure d’analyse si tout va bien, et une section commentaires qui se doit d’exploser pour mettre le feu à la communauté. Aujourd’hui ? On démarre fort (non) avec la preview 100% Boston Celtics !

Les années passent et ne se ressemblent pas dans le Massachussetts. Cette saison ? Le duo Jayson Tatum / Jaylen Brown est toujours en place et sera probablement plus fort que jamais, Marcus Smart est dans la place pour garder le temple mais tout autour c’est à une petite révolution à laquelle on a eu droit cet été. Plus de Brad Stevens sur le banc, remplacé par le disciple de Gregg Popovich et ancien Vichyssois Ime Udoka, plus de Danny Ainge dans les bureaux, remplacé par… Brad Stevens, et sur le terrain c’est Kemba Walker qui a fait les frais de la boule de neige. Les soldats entourant les deux Jay se nommeront donc cette saison Dennis Schroder, Al Horford ou Enes Kanter, alors que les tous jeunes Aron Nesmith, Payton Pritchard, Romeo Langford et plus sûrement Robert Williams auront comme objectif de se faire un nom et de porter le nouveau projet au relai des deux All-Stars. Assez pour être une équipe qui compte à l’Est ? Le point d’interrogation vaut en tous cas la peine d’être posé.

Voilà pour ce teasing officiel de la saison 2021-22 des Celtics de Boston. Pour le reste vous connaissez le chemin, alors on s’installe, on se restaure, et on profite !