Les GM voient Terance Mann exploser cette saison : ok mais ne comptez pas sur lui pour les remerciements

Révélation de la saison des Clippers, Terance Mann attise la hype à dix jours de la reprise. Alors que certains l’annoncent comme une des belles stories à venir, le joueur en a profité pour régler ses comptes.

Si vous avez suivi régulièrement les matchs des Clippers, et même si ce n’est pas le cas, vous ne pouvez pas ne pas avoir entendu parler d’un certain Terance Mann. La pépite de L.A a rendu de fiers services à Tyronn Lue cette saison mais c’est surtout en Playoffs qu’il a brillé de mille feux. Avec Kawhi Leonard absent, le sophomore s’est retrouvé catapulté titulaire au moment le plus chaud et il n’a pas eu peur d’aller au fight. Qui a oublié ce match incroyable pour envoyer le Jazz en vacances ? 39 points à 15/21 au tir dont 7/10 du parking. Probablement une des rencontres les plus marquantes de la dernière postseason. Avec tous ces souvenirs encore dans nos esprits, il est facile de s’enflammer en imaginant les progrès de l’ancien de Florida State, d’autant plus qu’avec le Klaw encore absent pour quelques mois, il y a moyen de gratter quelques responsabilités supplémentaires au sein de l’équipe. Dans un récent sondage, les General Managers de la Ligue ont d’ailleurs prédit que Mann pourrait exploser cette saison. Si certains auraient utilisé ce vote comme une motivation supplémentaire, le swingman en a plutôt profité pour dire quelques vérités.

[Terance Mann, interrogé en conférence de presse sur le vote des GM, ndlr] « Vous avez dit les GM ? Ceux qui ne m’ont pas drafté ? Ceux qui me voient comme un pick 48 ? Je n’en ai rien à foutre. »

Difficile de le contredire de ce point de vue. Se faire boycotter quarante-sept fois il y a deux ans pour finalement se faire brosser dans le sens du poil, le retournement de veste est validé avec mention. Mann ne joue pas pour l’approbation de ceux qui doutaient de son talent mais il peut utiliser ce manque de considération comme un bon carburant pour aller toujours plus haut. Reste à voir s’il sera capable de répondre aux attentes car, s’il était vu comme un inconnu la saison dernière, il a désormais un vrai rôle à jouer dans le succès de son équipe. Aux dernières nouvelles, Mann ne devrait pas choper un rôle dans le cinq de départ puisqu’Eric Bledsoe viendrait remplacer numériquement Kawhi, avec Reggie Jackson sur le backcourt et Paul George à l’aile. À lui de forcer son coach à revoir ses plans.

Les GM ont donné leur avis et Terance Mann devrait être une belle surprise de la saison. Content ? Pas vraiment. C’est bien beau de le féliciter mais il fallait y penser plus tôt, genre au moment de la Draft 2019 par exemple.