Les 30 Previews en 30 Jours sont lancées ! La saison 2023-24 débutera le 24 octobre et comme chaque année, on vous présente chacune des 30 franchises de la ligue, en détail, à travers des articles évidemment mais aussi avec une preview en vidéo, tous les jours à l’heure du déjeuner. Aujourd’hui ? Place à la preview des Los Angeles Clippers !

Au menu ? Le coup d’œil dans le rétro, le marché de l’été, le roster, la question de la mort, le Gérard d’Or, le pronostic… on prend les mêmes et on recommence en tentant de se projeter au mieux pour cette nouvelle saison !

Les Clippers, ah les Clippers. Chaque saison ou presque depuis une quinzaine d’années, les Clippers font partie des favoris pour le titre. Depuis que Kawhi Leonard et Paul George ont rejoint le voilier ? On se laisse même à rêvasser chaque été en se disant qu’au complet… mais qui peut bien battre cette équipe ? Russell Westbrook a r ejoint les deux autres pirates, Tyronn Lue possède une demi-douzaine de vrais vétérans solides pour entourer ses stars (et cherche actuellement à ramener James Harden…), bref sur le papier c’est solide, très solide. Sauf que le gros problème de ces Clippers, c’est que c’est à l’infirmerie que c’est également (surtout) très solide. Deux stars – surtout Kawhi – bien trop souvent blessées, et au final les déceptions s’enchainent saisons après saisons.

Allez, envoyez la preview, les doigts croisés s’il vous plait