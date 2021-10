30 Previews en 30 jours : la vidéo 100% Indiana Pacers ! Apéro TrashTalk

C’est l’heure de l’Apéro TrashTalk ! Comme chaque année la série la plus folle du YouTube game débarque pour vous faire patienter avant la reprise et, surtout, pour vous rendre incollable jusqu’aux premiers rebonds de la saison qui s’annonce. 30 franchises, 30 jours, 30 previews, entre 45 minutes et une heure d’analyse si tout va bien, et une section commentaires qui se doit d’exploser pour mettre le feu à la communauté. Aujourd’hui ? On démarre fort (non) avec la preview 100% Indiana Pacers !

Ah les previews des Pacers… Quel régal, chaque année. Des bobs, des bottes, des cirés, tout un tas de vannes rurales pour au final pronostiquer la franchise d’Indiana dans le ventre mou de l’Est. Il y a des habitudes qui ont la vie dure, certains parleront de running gag, mais quoiqu’il en soit cette preview 2021-22 n’a rien à envier aux précédentes et, sans trop vous spoiler, il est fortement possible que – quelqu’en soit le contenu – la dernière section ressemble étrangement aux précédentes. Rick Carlisle de retour à la ferme, ça c’est plutôt cool, un duo de leaders Brogdono-lituaniens c’est bien aussi, mais tout autour un ensemble tantôt intéressant tantôt… fragile, qui aura donc fort à faire cette saison dans le Wild Wild East. Les Pacers nous étonneront-ils encore… jusqu’en avril ? On s’y est penché et on se donne rendez-vous, comme d’habitude, dans six mois pour faire le bilan et se marrer un bon coup ?

Voilà pour ce teasing officiel de la saison 2021-22 des Pacers de l’Indiana. Pour le reste vous connaissez le chemin, alors on s’installe, on se restaure, et on profite !