Stephen Curry content d’avoir fermé des bouches l’an passé : le Chef est de retour, vite vite le plat suivant

S’il n’a pas été élu MVP l’an passé et que les Warriors ont échoué aux portes des Playoffs, Stephen Curry a peut-être joué le meilleur basket de sa carrière en 2020-21. En l’espace de quelques mois, le sniper de Golden State a retrouvé le devant de la scène après une saison quasiment blanche, fermant ainsi quelques bouches qui faisaient un peu trop de bruit à son goût.

On se rappelle encore du début de saison calamiteux des Warriors la saison dernière. Défaite de 26 points lors du match d’ouverture à Brooklyn, raclée de 39 pions lors du Christmas Day à Milwaukee, tout ça avec un Stephen Curry complètement isolé et en mode maçon (13/38 au tir, 4/20 du parking). Très vite, les critiques sont tombées, notamment envers le Baby Face, vous savez « ce joueur lambda qui cartonne uniquement grâce au système des Warriors ». Et puis derrière, on a eu droit à une véritable avalanche, Steph prouvant à tout le monde sa capacité à porter une équipe sur ses épaules sans la présence d’un autre All-Star à ses côtés. Tous ceux qui voulaient voir Curry dans cette configuration et qui l’attendaient au tournant après sa saison ont été servis : 32 points de moyenne (meilleur marqueur de la NBA), avec 5,5 rebonds et 5,8 caviars, plus de 48% de réussite au tir dont 42% du parking et pas loin des 92% depuis la ligne des lancers-francs, tout ça avec des records dans tous les sens à 3-points et des perfs marquantes qui ont rythmé une saison régulière caractérisée par ce maudit COVID. 62 pions contre Portland début janvier, 57 sur le parquet des Mavs un mois plus tard, 53 face à Denver en avril, ou encore 49 sur la tête des Sixers de Joel Embiid seulement une semaine après. Juste énorme. Pas de doute, après une saison à seulement cinq matchs en 2019-20 à cause notamment d’un gros bobo à la main, Stephen Curry a remis les points sur les i, faisant ainsi taire les mauvaises langues.

« À un moment donné, en début de saison, avant le match de Portland et les 62 points, j’entendais beaucoup de choses me concernant, sur le fait que je n’étais pas tel ou tel joueur et que mes faiblesses étaient exposées au grand jour, ce genre de trucs. Je suis fier d’avoir pu faire taire tout ça. Mais j’ai aussi compris que lorsque vous essayez d’arriver au sommet, je suis peut-être plus enclin à recevoir ce genre de critiques parce que je ne suis pas supposé être là. […] J’ai vraiment apprécié le fait d’avoir très bien joué et d’avoir rappelé à tout le monde de quoi j’étais capable. Et je veux transposer cette confiance pour la saison à venir. »

Justement, la saison à venir. Que peut-on véritablement attendre des Warriors ? Parce que même si Stephen Curry a retrouvé son niveau de MVP, l’équipe de la Baie n’a elle toujours pas retrouvé les Playoffs depuis la défaite en finale face aux Raptors en 2019. Certes, les Dubs sont redevenus respectables l’an passé avec un bilan positif de 39 victoires pour 33 défaites, sauf qu’ils ont perdu les deux matchs à ne pas perdre face aux Lakers et aux Grizzlies lors du play-in tournament. De quoi laisser un goût d’inachevé dans la bouche, qui doit motiver les Warriors cette année pour retrouver les hauteurs de l’Ouest. Vous le savez comme nous, le retour de l’autre Splash Bro Klay Thompson représente le grand facteur X de la saison pour Golden State. Si Klay retrouve progressivement son niveau All-Star aux côtés d’un Steph toujours aussi monstrueux, ça peut le faire. Cependant, le dossier Andrew Wiggins représente également une inconnue, et faudra surveiller aussi les contributions des petits jeunots qui viennent d’arriver, à savoir Jonathan Kuminga et Moses Moody.

Les exploits de Stephen Curry n’ont pas suffi l’an dernier pour permettre à Golden State de retrouver les Playoffs, ce que certains n’hésitent pas à rappeler. Sans doute les mêmes qui remettent encore sur la table le fait que Curry n’a toujours pas gagné le trophée de MVP des Finales. Bien évidemment, difficile de reprocher quoi que ce soit à Steph mais on sait que ce dernier va tout faire pour continuer de fermer des bouches, jusqu’à la dernière.

Source texte : SiriusXM NBA Radio, via NBC Sports Bay Area