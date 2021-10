Les salaires des Indiana Pacers pour la saison 2021-2022 : saviez-vous que Jeremy Lamb était free agent l’été prochain ?

Focus aujourd’hui sur les finances des Pacers, avec un carré d’as grassement mais logiquement (?) payé. Un peu de Free Agency à gérer l’été prochain, un All-Star qu’il faudra (ou pas) prolonger un jour, bref encore quelques broutilles à raconter au pays du fumier.

Petit guide pratique sur le Salary Cap et les Exceptions

Source : Spotrac

___

Situation financière par rapport au cap

Le seuil de la Luxury Tax est fixé à 136,606,000$ cette année.

Le Salary Cap de la NBA est fixé à 119,000,000$ cette année.

Avec 136,936,276$ engagés contractuellement sur cette saison 2021-22, les Pacers aiment jouer avec le feu. Le genre de candidat du Juste Prix qui calcule pendant qu’il récupère ses cadeaux et qui ne laisse aucun centime de côté parce que c’est quand même pas tous les jours que tu peux gagner une Clio 2 et une Senseo avec Lagaf qui hurle Bip-Bip devant un public conquis. Est-ce qu’on s’éloigne ? Un peu.

Il y a dans l’Indiana un quatuor qui gère les affaires courantes, alors Kevin Pritchard paie ce quatuor en conséquence. Rien de plus normal. On peut même dire qu’un duo Sabonis / LeVert à moins de 40 millions représente une affaire, alors que T.J. Warren continue pour sa part à empiler les biffetons sans jouer au basket, pas de sa faute mais elle est belle la vie, un peu. Le petit tandem Torrey Craig / T.J. McConnell à 11 choucroutes fait du bien aux morales et aux finances, bref tout le monde semble payé, au moins, à sa juste valeur et c’est le bail de toute manière quand on se veut compétitif.

Joueurs sous contrats garantis pour la saison suivante : 9

Malcolm Brogdon

Domantas Sabonis

Myles Turner

Caris LeVert

T.J. McConnell

Justin Holiday

Torrey Craig

Chris Duarte

Isaiah Jackson

Nos fameux quatre loulous sont verrouillés pour 2023 et même une année de plus pour Domantas Sabonis, qui pourra bientôt prétendre d’ailleurs à une fiche de paie plus dense encore (voir ci-dessous). Les deux derniers arrivés Isaiah Jackson et Chris Duarte sont évidemment dans le projet, alors que la Bench Mob composée des arrières McConnell, Craig et Holiday peut aussi voir venir. Le noyau dur est en place dans l’Indiana, car toute équipe confortablement installée dans le ventre mou se doit de sécuriser le bien être des ses pépites molle.

Trois joueurs dans des situations intéressantes cette saison