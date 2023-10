Reebok recrute Shaquille O’Neal et Allen Iverson pour diriger sa section basket !

Oh la news qui va faire plaisir aux sneakers addicts mais aussi aux fans de NBA un peu OG. Reebok a annoncé que Shaquille O’Neal et Allen Iverson allaient rejoindre la marque à des postes de direction de la section basket. De quoi réussir a relancer le fabricant en NBA ?

Deux noms prestigieux, deux noms qui ont fait les beaux jours de la NBA entre la fin des années 90 et les années 2000. Deux noms de légende. Et deux noms qui ont été associés directement à des paires Reebok il y a maintenant deux décennies. Pour Shaquille O’Neal et Allen Iverson, il aurait fallu être très fort pour ne pas répondre à l’appel de la marque britannique.

Breaking news dans le monde de la pompe : Shaquille O’Neal est le nouveau président de la section Basketball chez Reebok, Allen Iverson est le vice-président ! 🔥

Shaq était le 1er gros athlète signature recruté par la marque, et Iverson a envoyé de la paire mythique chez eux ! pic.twitter.com/Qks39qk4dM

Pionnière dans l’équipement basket, la marque veut revenir dans le monde de la NBA, actuellement dominé par Nike. Pour ce faire, rien de mieux que de recruter deux icônes de la Ligue. Comme l’explique le site Complex, le rôle principal des deux hommes à la tête de la section basket sera de faire une belle communication pour la marque. On attend ainsi d’eux qu’ils aillent voir les joueurs et utilisent leur image pour convaincre de s’engager dans un contrat de sponsoring. Au delà même du basket NBA, leur rôle sera visiblement d’engager les communauté autour d’événements liés à Reebok. Un rôle qui se rapproche donc de celui d’ambassadeur. N’empêche que se pointer avec The Answer et le Shaq’ à un rendez-vous business, ça pèse quand même très fort.

Belle initiative de Reebok qui fait déjà jouer le storytelling en rappelant deux joueurs qui ont fait sa gloire. Qui, parmi les plus âgés d’entre nous, n’a jamais rêvé de rocker une bonne paire de Shaq’ Attaq’ ou de Answer ? Allez, c’est peut-être pour bientôt en NBA !