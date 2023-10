La pré-saison NBA poursuit son cours ! Au programme de la nuit, sept rencontres et pas mal de rookies comme de stars sont attendues sur le parquet. Exception faite de Kevin Durant, Devin Booker et Bradley Beal, qui devraient profiter un soir de plus de la piscine et des cocktails.

Le programme de la soirée :

1h : Thunder – Pistons

1h : Wizards – Hornets

1h : Cavaliers – Magic

1h30 : Hawks – Grizzlies

2h : Bulls – Nuggets

2h : Pelicans – Rockets

4h : Blazers – Suns

Après une nuit passée sans aucune star sur le parquet, on risque d’avoir le droit à plus de spectacle cette nuit avec sept matchs et une ribambelle de rookies sur le terrain. Le young core de Detroit affronte celui du Thunder en entrée de programme, merci pour ce duel entre Chet Holmgren et Ausar Thompson. Choix difficile car en même temps, Bilal Coulibaly va rhabiller affronter Brandon Miller. Les deux petiots ont connu deux premières… différentes avec leurs équipes respectives. Le premier cité doit confirmer ses belles dispositions, le deuxième doit réaliser un bon match pour rattraper sa prestation compliquée ce mercredi.

Et pour les douze fans du Magic en France, sachez qu’ils affrontent les Cavaliers à cette même heure. Une demi-heure plus tard, les Hawks jouent les Grizzlies. Pas trop d’intérêt, on ne va pas se le cacher. La suite sera surtout marquée par le Pelicans – Rockets de 2h avec l’interrogation de la nuit, à savoir est-ce que Dillon Brooks va encore prendre sa douche en avance. On observera aussi si Zion peut enchaîner physiquement avec autant de qualité de jeu qu’à son premier match. Enfin, 4h, Blazers – Suns. Grosse question sur la diffusion du match sur le League Pass, puisque les Blazers ont l’air un peu en brouille avec leur diffuseur. Dans tous les cas, les stars des Suns risquent de se reposer à nouveau donc on suivra Rayan Rupert et Scoot Henderson a distance. Allez, c’est tarpi !