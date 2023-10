Alors qu’il lui reste dix matchs à purger de sa suspension par la NBA, Miles Bridges aurait pu faire dans la discrétion. Mais le voilà de nouveau à la une, et de la pire manière qui soit.

Quelques heures après avoir appris que les Hornets se séparaient de Kai Jones suite aux craquages répétés de leur jeune joueur sur les réseaux, c’est un tout autre sujet qui revient sur la table de la franchise de Caroline du Nord, autrement plus sérieux.

Miles Bridges, ailier aux qualités basket indiscutables et jadis co-franchise player des Hornets, est embourbé depuis des mois dans une affaire de violences conjugales pour lesquelles il a été reconnu coupable. Bridges a échappé à la prison, il a pris 30 matchs de suspension par la NBA dont 20 ont été officieusement purgés la saison passée, et au-delà du simple jugement de la sanction, on apprend cette semaine que Bridges aurait tout simplement… explosé le pare-brise de la voiture de sa compagne en janvier dernier.

En enfreignant ainsi l’ordonnance de protection dont il faisait l’objet, un mandat d’arrêt a été lancé contre le joueur de Charlotte.

An arrest warrant has reportedly been issued for Hornets forward Miles Bridges.

Bridges allegedly violated a protective order by smashing the windshield of the car belonging to his longtime girlfriend in January.

Miles Bridges avait repris le chemin des parquets ces dernières semaines, mais il semblerait bien que l’on devra patienter encore pour parler de basket lorsque l’on évoque l’ailer des Hornets…

En attendant la suite et donc les nouveaux éléments qui tomberont dans cette affaire : on est fatigué, Miles, on est fatigué.