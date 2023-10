Victor Wembanyama avec les Spurs, Victor Wembanyama à la boulangerie, Victor Wembanyama chez Mouloud Achour, ou encore la nouvelle coiffure de Victor Wembanyama. Impossible de passer à côté de la hype Wemby à douze jours de la reprise, on adore, et ce matin on vous parle de son utilisation à venir chez les Spurs.

L’info nous vient de Maxime Aubin, journaliste détaché aux États-Unis pour L’Équipe et Eurosport. Selon l’ami Max, Victor Wembanyama pourrait être laissé au repos tous les 6/7 matchs cette saison, ceci répondant à l’une des questions qui revient le plus souvent concernant la saison rookie du Français : le nombre de matchs lors desquels on le verra en short tabasser des darons.

Source : Victor Wembanyama devrait être laissé au repos « une fois tous les 6-7 matches » cette saison avec les Spurs, et donc participer à « plus ou moins 70 rencontres en tout ».

— Maxime Aubin (@MaximeAubin1) October 11, 2023



Un chiffre aux alentours des 70 matchs donc, on voit que ça a très vite sorti les calculettes, mais à ceux qui se frotteraient trop vite les mains, on rappelle que ce chiffre reste une “tranche haute”, à savoir qu’il correspond à la saison idéale, sans blessure, sans changement de fusil d’épaule. Victor Wembanyama a toujours clamé son désir de jouer le plus possible, pour l’instant les feux sont verts et on a vu face au Thunder avant-hier que le V était en jambes, mais la réalité de la saison régulière est tout autre et il conviendra de faire un premier état des lieux après quelques semaines, lorsque l’on aura un peu plus d’indications sur la manière avec laquelle le corps de Victor encaisse ce rythme nouveau.