Preview des San Antonio Spurs – saison NBA 2023-24

Grand classique de l’automne, les previews des franchises NBA animent chaque année le mois précédant le début de la saison régulière. La règle est simple : tous les jours, une nouvelle équipe passe à la loupe. Au menu aujourd’hui ? Les San Antonio Spurs, hyper hypés par l’arrivée du phénomène français Victor Wembanyama. Retour sur l’intersaison, présentation de l’effectif, rappel des objectifs et pronostic, c’est parti pour la présentation de l’équipe texane !

Ce qu’il s’est passé la saison dernière

22 victoires, 60 défaites, derniers de la Conférence Ouest. On attendait les Spurs au fond du classement la saison dernière, eux qui avaient clairement activé le mode tanking pour maximiser leurs chances d’acquérir un certain Victor Wembanyama. Ça n’a pas raté. Mais même quand ils perdent, les Spurs gagnent. Parce que leurs efforts ont été récompensés par une premier choix à la Draft NBA 2023 et la sélection de vous savez qui.

De plus, au milieu des innombrables défaites (16 de suite à un moment donné quand même), on a vu des jeunots grandir du côté de Fort Alamo : Keldon Johnson et Devin Vassell notamment, mais aussi le meneur Tre Jones sans oublier Jeremy Sochan, nommé dans la NBA All-Rookie Second Team grâce à ses exploits sur la ligne de lancers-francs. De quoi poser des bases intéressantes pour l’arrivée de Wemby cette saison.

Le marché de l’été

Ils partent : Keita Bates-Diop, Gorgui Dieng, Romeo Langford, Jordan Hall

Keita Bates-Diop, Gorgui Dieng, Romeo Langford, Jordan Hall Ils prolongent : Gregg Popovich (coach), Tre Jones, Julian Champagnie, Sandro Mamukelashvili, Dominick Barlow (two-way)

Gregg Popovich (coach), Tre Jones, Julian Champagnie, Sandro Mamukelashvili, Dominick Barlow (two-way) Ils arrivent : Victor Wembanyama, Sidy Cissoko, Cedi Osman, Reggie Bullock, Sir’Jabari Rice (two-way)

Pas besoin d’y aller par quatre chemins, la grande actu de l’été à San Antonio était évidemment l’arrivée de Victor Wembanyama, premier choix de la Draft NBA 2023. Accueilli comme le messie à Fort Alamo, Wemby a le potentiel pour changer drastiquement l’avenir des Spurs. La preuve, à peine débarqué dans le Texas, Gregg Popovich a prolongé pour cinq saisons et 80 millions de dollars (plus gros deal all-time pour un entraîneur NBA) sur le banc de San Antonio. L’effet Victor, à coup sûr.

Dans l’ombre de Wemby, d’autres joueurs sont arrivés à San Antonio durant l’intersaison. Le Frenchie Sidy Cissoko notamment, 44e choix de la Draft 2023, mais aussi Cedi Osman et le vétéran Reggie Bullock. Ces deux-là ont été impliqués respectivement dans le sign & trade de Max Strus (vers Cleveland) et Grant Williams (vers Dallas), ce qui a permis à San Antonio de gratter du capital draft en prime. Enfin, on note également la prolongation de contrat du jeune et solide meneur Tre Jones, pour 19 millions de dollars sur deux ans.

Le roster 2023-24 des Spurs

Meneurs : Tre Jones , Devonte’ Graham, Blake Wesley

: , Devonte’ Graham, Blake Wesley Arrières : Devin Vassell , Malaki Branham, Sidy Cissoko, Sir’Jabari Rice (two-way)

: , Malaki Branham, Sidy Cissoko, Sir’Jabari Rice (two-way) Ailiers : Keldon Johnson , Reggie Bullock, Doug McDermott, Julian Champagnie

: , Reggie Bullock, Doug McDermott, Julian Champagnie Ailiers-forts : Victor Wembanyama , Jeremy Sochan, Cedi Osman, Dominick Barlow (two-way)

: , Jeremy Sochan, Cedi Osman, Dominick Barlow (two-way) Pivots : Zach Collins, Charles Bassey, Khem Birch, Sandro Mamukelashvili

En gras les starters pressentis, selon les fameuses sources proches du dossier.

Un effectif très jeune, avec quelques vétérans dans le lot, et surtout une question centrale autour de laquelle vont s’articuler beaucoup de choses : comment sera utilisé Victor Wembanyama cette saison ? D’après les dernières rumeurs en provenance de San Antonio, Wemby devrait être titulaire sur le poste d’ailier-fort, avec Zach Collins à ses côtés dans le rôle de pivot. Cela pourrait pousser Jeremy Sochan sur le banc, lui qui a débuté pratiquement tous les matchs lors de sa saison rookie (53 titularisations en 56 apparitions). La polyvalence du bonhomme pourrait néanmoins lui permettre de basculer sur le poste 3 si Coach Pop tient à le garder dans le cinq majeur.

Le souci pour Sochan, c’est qu’il y a également du monde sur les extérieurs. Keldon Johnson ressemble à un lock parmi les titulaires, l’arrière Devin Vassell monte sérieusement en puissance malgré ses blessures de la saison dernière, et Tre Jones – tout juste prolongé – assurera la mène quoi qu’il arrive. Vous l’avez compris, en gros il y a six joueurs pour cinq places, et ce sera à Popovich de trouver les meilleures combinaisons pour maximiser son groupe tout en permettant la progression de chacun.

Une petite vidéo en passant ?

Victor Wembanyama, Keldon Johnson et Devin Vassell.

On ne sait pas ce que Wemby va nous offrir comme ligne de stats pour sa première saison NBA, mais il y a des chances qu’il devienne déjà la meilleure option TTFL des Spurs en 2023-24. Points, rebonds, contres, avec des pourcentages respectables, ça peut vite faire grimper le score dans cette merveilleuse TrashTalk Fantasy League. Bon, faut dire aussi que les options TTFL à San Antonio ne sont pas légion : Keldon Johnson et Devin Vassell représentaient les deux joueurs avec les meilleures moyennes l’an passé, à savoir 27 et 24 points. C’est respectable pour des jeunes joueurs, mais clairement pas attractif pour ceux qui prennent la TTFL au sérieux.

Infirmerie : le point sur les blessures

Les Spurs débuteront la saison sans Devonte’ Graham, mais ce n’est pas à cause d’une blessure. Le meneur est suspendu les deux premiers matchs par la NBA pour conduite en état d’ivresse. Pas malin ça. Au rayon des bobos, l’intérieur Charles Bassey revient d’une rupture du tendon rotulien qui a mis fin à sa saison 2022-23, Devin Vassell sort d’une campagne à seulement 38 matchs suite à une opération au genou, et Jeremy Sochan a terminé son année rookie à l’infirmerie à cause d’un genou capricieux. On espère voir ces gars-là en forme dès le début de saison. On surveillera aussi l’état de Zach Collins, qui possède un historique de blessures aussi long que le bras, et évidemment on croise les doigts pour que Victor Wembanyama évite au maximum les pépins.

Quels objectifs cette saison ?

Avec l’arrivée de Victor Wembanyama, tous les rêves sont permis à San Antonio mais il va quand même falloir se montrer patient dans le projet de reconstruction de la franchise. Les objectifs de la saison ? Intégrer et développer Victor du mieux possible, consolider la bonne progression des jeunots prometteurs (Devin Vassell, Keldon Johnson, Jeremy Sochan, Tre Jones), et faire en sorte que le groupe grandisse pour progressivement remonter dans la hiérarchie de la Conférence Ouest.

Si vous voulez absolument des objectifs chiffrés, la barre des 30 victoires semble atteignable cette saison. Cela restera insuffisant pour prétendre au play-in tournament à l’Ouest mais ce serait déjà un vrai pas en avant pour les Spurs.

Le pronostic du rédacteur

29 victoires – 53 défaites. Rares sont les rookies – aussi forts soient-ils – qui parviennent à directement inverser les résultats de leur franchise. On ne va donc pas s’enflammer concernant l’impact de Victor Wembanyama en Année 1, même si on attend évidemment de grandes choses de la part de Wemby. 29 victoires, c’est-à-dire sept de plus que la saison dernière, ça nous paraît réaliste comme scénario. Victor décrochera le titre de Rookie de l’Année, derrière lui ça va continuer à progresser sous les ordres de Gregg Popovich, et les Spurs auront posé les bases pour les années à venir. Au vu de la concurrence à l’Ouest, San Antonio restera parmi les équipes du fond de tableau, mais ça permettra d’ajouter un bon pick supplémentaire à la Draft de 2024.