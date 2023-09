C’est peut-être la question qui revient le plus souvent depuis la Draft, avant même de parler de stats ou de perfs. Combien de matchs Victor Wembanyama jouera-t-il cette saison ? On tente tout de suite l’exploit d’en parler sur environ 600 mots, en sachant que la conclusion ressemblera à quelque chose comme “on n’en sait rien”.

Anthony Edwards : 72 matchs (sur 72) en 2020-21

Cade Cunningham : 64 matchs en 2021-22

Paolo Banchero : 72 matchs en 2022-23

Voilà un petit aperçu du nombre de matchs joués par les n°1 des trois dernières drafts, retour dans le passé que l’on aurait pu étoffer un peu mais le COVID en 2020 nous a donné la flemme de pousser plus loin l’étude. Tout ça pour dire quoi ? Pour dire, raison de plus, qu’il n’y a pas vraiment de “règle” concernant les matchs joués pour un n°1 de draft, mais que ce nombre de matchs en saison 1 sera plutôt en lien avec le profil du joueur en question, décidément on apprend pas mal de choses aujourd’hui.

Trêve de pipotage, voici venir une vraie info.

Saviez-vous que le nombre minimum de matchs à jouer (65) pour être éligible aux trophées individuels de fin de saison… ne concernait pas la course au trophée de Rookie de l’année ? Ah !

En voilà une info qu’elle est importante, qui met en lumière une équation intéressante. 1) Victor Wembanyama a faim de compétition, 2) les Spurs vont éviter de griller trop vite leur pépite et 3) pas de nombre de match minimum pour aller chercher le ROY. Un autre chiffre ? 12. Douze… back-to-backs cette saison pour les Spurs, entendez par là douze situations dans lesquelles l’équipe de Victor Wembanyama jouera deux jours de suite, et douze situations, donc, pour lesquelles on imagine bien Wemby être laissé au repos.

82 moins 12 ça fait 70, on enlève l’anniversaire de la sœur et un lendemain de soirée 2K qui dure un peu, on en est à 68 et on peut même imaginer deux ou trois alertes chevilles, rien de bien fou, pour arriver à la somme de, moyenne basse, 56 matchs ou, moyenne haute, 64 matchs.

Entre 56 et 64 matchs joués, voilà donc le range dans lequel on IMAGINE que la saison rookie de Victor Wembanyama se situera. Une projection assez positive dans le sens où les craintes de voir le V se pétouiller sont nombreuses, et l’on se dit d’ailleurs – on aime bien penser à la place des gens – que les Spurs signeraient sans doute tout de suite pour une saison à 55 matchs mais sans blessure. Pas vous ?