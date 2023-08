Victor Wembanyama prépare sa saison en boxant avec un ancien champion du monde

C’est la période creuse en NBA, et Victor Wembanyama en profite pour parfaire ses différentes palettes avant la reprise en octobre. Comme Tim Duncan et Manu Ginobili avant lui, le Français est passé par la case « boxe ».

Mais qu’est-ce que c’est que ce truc ?

« La boxe est un sport formidable en termes de coordination œil-main et de mouvement. Grâce à elles, les joueurs développent des réflexes plus rapides ou une meilleure coordination œil-main », assure dans un entretien au San Antonio Express, Jesse James Leija. Ce boxeur mexicano-américain a été champion du monde des poids dits « super-plumes » WBC en 94. Il entraîne aujourd’hui les joueurs des Spurs à ses heures perdues, et pour les deux prochains mois. « La principale raison pour laquelle les Spurs font cela, c’est l’attitude mentale que vous allez développer. Vous jouerez un peu plus brutalement, vous pousserez un peu plus votre adversaire parce que vous savez, au fond de vous, que vous pouvez l’encaisser. J’appelle ça une assurance. Au cas où quelque chose arriverait, vous aurez cette assurance pour vous protéger. »

Ceux qui connaissaient Jesse James Leija avant sa petite photo avec Victor Wembanyama, se posent forcément une question : comment un boxeur d’1m68 peut-il entraîner un basketteur de 2m21 ? « Quelqu’un me demandait : “Comment as-tu fait ?” Je lui ai dit : “J’avais les bras levés. De plus, je portais les chaussures Pee Wee Herman [chaussures à plateforme, ndlr]. Mais même tendus en l’air, mes bras étaient à peine au niveau de ses yeux ».

« J’ai été choqué qu’il s’entraîne avec nous. Je ne pensais pas qu’il le ferait un jour parce qu’il est nouveau et qu’ils veulent s’assurer qu’il ne lui arrive rien. Mais non, il était prêt. Nous l’avons enveloppé et il s’y est pris si vite. J’ai été étonné de la rapidité avec laquelle il a pris le truc, de son niveau de compétence. » – Jesse James Leija, à propos de Victor Wembanyama