Favori automatique à chaque grande compétition internationale, Team USA va néanmoins débarquer à la Coupe du Monde 2023 avec un esprit revanchard. Car même si les États-Unis ont démontré leur supériorité lors des Jeux Olympiques de Tokyo il y a deux ans, ils restent sur un échec cuisant au Mondial 2019 avec une pauvre septième place (pire résultat de leur histoire). Les Américains peuvent-ils revenir sur le toit du monde ?

Le background international

Ce n’est un secret pour personne, le basket est un sport qui appartient aux Américains : 19 médailles olympiques dont 16 en or (record), 5 titres de champion du monde (record, à égalité avec la Yougoslavie) et 7 titres de champion à la FIBA AmeriCup (record), c’est tout simplement le plus grand palmarès sur la planète basket.

Depuis l’arrivée des joueurs NBA dans les compétitions internationales à travers la fameuse Dream Team de 1992, les États-Unis ont très souvent fait la loi à la Coupe du Monde et aux Jeux Olympiques, surclassant leurs adversaires grâce à leur immense réservoir de talents tout en y ajoutant sérieux et spectacle. Néanmoins, leur suprématie a parfois été remise en question, comme au début des années 2000 avec plusieurs échecs consécutifs et au dernier Mondial en Chine (2019), où les Américains sont tombés dès le stade des quarts de finale face à la France.

Team USA aura ainsi à cœur de remettre les pendules à l’heure lors de la compétition qui arrive, tout ça pour faire honneur au standing d’excellence qui caractérise habituellement la bannière étoilée.

Le roster 2023

Comme souvent pour la Coupe du Monde, considérée par les Américains comme une compétition bien moins prestigieuse que les Jeux Olympiques, Team USA va débarquer avec un effectif bis. Pas de Kevin Durant, de Jayson Tatum ou de Devin Booker comme aux JO de Tokyo, tout de suite ça fait un peu moins peur. Mais ce n’est pas pour autant que le roster du Mondial 2023 ne regorge pas de gros talents.

Anthony Edwards, Mikal Bridges, Tyrese Haliburton, Jalen Brunson, Brandon Ingram, tous ces gars-là sont des stars montantes qui ont le niveau All-Star en NBA. À ce noyau, vous ajoutez le Rookie de l’Année 2023 Paolo Banchero, le Défenseur de l’Année 2023 Jaren Jackson Jr., la révélation des Lakers Austin Reaves ainsi que des role players de qualité (Josh Hart, Cam Johnson, Walker Kessler, Bobby Portis). Bref, ça reste assez lourd sur le papier, au coach Steve Kerr de trouver la bonne formule pour maximiser tout ce potentiel sur le parquet.

Le joueur à suivre : Anthony Edwards

“Il est sans aucun doute le leader.” Voici les mots prononcés par Steve Kerr concernant Anthony Edwards après la magnifique performance du bonhomme face à l’Allemagne ce dimanche (34 points). Des mots qui pèsent quand on sait qu’Ant-Man évolue dans la même équipe que des mecs comme Brandon Ingram ou les meneurs Jalen Brunson et Tyrese Haliburton. Ce statut de première option, Edwards l’a gagné à travers ses très bons matchs de préparation (presque 20 points de moyenne à plus de 50% au tir), mais aussi à travers sa personnalité de mâle alpha qui a tapé dans l’œil de son coach.

“Il sait qu’il est le leader. Mais l’équipe le sait aussi désormais, et je pense que les fans le voient également. Il pense vraiment qu’il est le meilleur joueur dans la salle tous les soirs. Et c’est un jeune joueur plein d’énergie. Je pense qu’il va entrer dans une nouvelle dimension.” – Steve Kerr, après le match face à l’Allemagne

Devenu All-Star pour la première fois de sa carrière en 2023, Anthony Edwards combine talent et confiance en soi tout en faisant le show grâce à ses grosses qualités athlétiques. Un mélange très sympathique de la part d’un joueur en pleine ascension, qui pourrait bien faire de la Coupe du Monde 2023 sa compétition.

Les États-Unis sont-ils assez forts collectivement pour remporter l’or ?

Si Team USA possédera comme souvent l’avantage sur la concurrence en matière de talent individuel (à part peut-être dans la raquette), reste à voir si le collectif sera assez solide pour espérer aller jusqu’au bout.

Contrairement à d’autres nations qui ont l’habitude de jouer ensemble et qui possèdent donc des automatismes solides, les États-Unis alignent aujourd’hui un groupe tout nouveau qui apprend encore à se connaître. C’est un challenge que les Américains rencontrent avant chaque grande compétition internationale, eux qui envoient rarement la même équipe d’un tournoi à l’autre. Cela ne les empêche pas de ramener le plus souvent l’or, et on rappelle qu’ils ont bouclé leur préparation pour le Mondial 2023 en étant invaincus, mais on a vu en 2019 à quel point cela pouvait se retourner contre Team USA quand le roster n’est pas composé des tout meilleurs joueurs NBA.

Pour la Coupe du Monde qui arrive, les États-Unis vont aborder la compétition avec une équipe jeune (24,6 ans de moyenne d’âge), inexpérimentée sur le plan FIBA (première grande compétition internationale pour tous les joueurs de l’effectif), et avec un collectif encore en construction. Face à la plupart des adversaires, le talent qui caractérise l’effectif US suffira pour l’emporter. Mais les Américains seront-ils assez solides quand il faudra battre – notamment dans des matchs couperet – des équipes qui se connaissent par cœur et qui possèdent à la fois du talent et de l’expérience (genre la France) ? Telle est la question.

Le programme

Samedi 26 août à 14h40 vs Nouvelle-Zélande

Lundi 28 août à 14h40 vs Grèce

Mercredi 30 août à 10h30 vs Jordanie

Comme toujours, les États-Unis n’ont qu’un seul objectif en tête pour ce Mondial 2023 : ramener la coupe à la maison. Ils n’ont pas sorti l’artillerie lourde pour autant, et l’histoire récente a montré que Team USA n’était plus intouchable. Alors, retour au sommet pour les Américains ou nouvelle désillusion comme en 2019 ? Réponse lors des trois prochaines semaines.