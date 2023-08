Hier soir Team USA disputait son dernier match de prépa avant la Coupe du Monde. Une cinquième rencontre soldée par une cinquième victoire, et même si les Allemands ont bien failli mettre à terre l’ennemi, Steve Kerr et son staff peuvent se féliciter d’arriver à la CDM avec quelques certitudes. La plus grosse du lot ? Elle se nomme Anthony Edwards.

Il est le meilleur scoreur de Team USA sur ces matchs de prépa, et il est incontestablement le leader de cette équipe américaine atypique mais dont il faudra se méfier fort. Amené à devenir le franchise player assumé des Wolves, ANT s’échauffe donc en étant celui de sa sélection, et hier soir le gamin avait décidé de parachever son œuvre, de terminer son échauffement de la meilleure des manières. 34 pions, 6 rebonds et 2 passes, un poster sur Daniel Theis en début de match, une agressivité très positive, et grâce notamment à Tyrese Haliburton et Austin Reaves vrais remplaçants de giga-luxe, les Américains ont fini par vaincre une équipe allemande qui a montré de très belles choses à quatre jours du début de la Coupe du Monde et qui menait encore de 16 pions au cœur du troisième quart.

Il est incontestablement notre homme, et vous pouvez voir qu’il l’a compris. Et désormais l’équipe et les fans le savent également. – Steve Kerr, à propos d’Anthony Edwards

Team USA avance pour sa part assez masqué, encore pas mal d’observateurs se demandant comment cette équipe faite de bric et de bric va pouvoir rivaliser avec des collectifs elite, mais le talent présent dans le roster états-unien pourrait très bien se suffire à lui-même, notamment en ce qui concerne la pépite de Minnesota. Lors de la phase de poule les Etats-Unis affronteront à Manille la Grèce, la Nouvelle-Zélande et la Jordanie, avant de croiser au tour suivant avec – probablement – deux équipes parmi la Lituanie, le Montenegro et le Mexique. D’ici-là ? Anthony Edwards aura peut-être bien, déjà, mis tout le monde d’accord alors attention, Team USA n’est peut-être pas la victime expiatoire dont tout le monde parle…