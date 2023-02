Alors que les Bleus de Victor Wembanyama ont fait le boulot hier en République Tchèque, Team USA a sécurisé son ticket pour la prochaine Coupe du Monde en s’imposant face à l’Uruguay. On prend déjà rendez-vous pour un gros choc l’été prochain ?

Cela ne surprendra personne, mais ça a le mérite d’être officiel.

Grâce à leur victoire sur l’Uruguay 88-77 du côté de Montevideo, les Américains ont décroché leur billet pour le Mondial 2023, eux qui sont premiers de leur groupe de qualification avec neuf succès décrochés en onze matchs. Pour la petite histoire, sachez que c’est le légendaire (ou pas) Langston Galloway qui a porté Team USA vers la qualif’, un accomplissement qu’il pourra ajouter sur son CV où se trouve uniquement une nomination dans la NBA All-Rookie Second Team en 2015. Les Ricains ont évidemment dû se débrouiller avec une équipe Z’ durant la phase de qualifs vu que tous les joueurs NBA sont occupés, mais les hommes de… Jim Boylen (c’est pas une blague) ont assuré l’essentiel.

USA Basketball, led by former Bulls coach Jim Boylen, qualified for FIBA World Cup with victory over Uruguay in Uruguay. Team USA is 9-2 under Boylen. https://t.co/uXhrGdf2BX

— K.C. Johnson (@KCJHoop) February 24, 2023