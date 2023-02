Grande nouvelle pour le pays, Victor Wembanyama avance mais ne perd pas son sens de la compétition. À l’occasion d’un petit point presse de l’équipe de France à Nanterre, le phénomène de 19 ans a partagé son envie de disputer la Coupe du Monde 2023 avec les Bleus. Première association à Rudy Gobert en perspective. Plein d’enjeux et beaucoup d’excitation.

Victor Wembanyama : « Je n’ai pas du tout envie de passer à côté de la Coupe du Monde ».

Journaliste : « Quelque soit l’équipe qui te sélectionne à la draft ? »

Victor Wembanyama : « Ça j’en sais rien. Ma volonté c’est d’être en équipe de France cet été en tout cas »

Zou, un point presse anodin du phénomène français, pour une réponse pleine de spontanéité que certains lui auraient conseillé de taire. Mais voilà, Victor Wembanyama n’a pas besoin d’organiser son emploi du temps en fonction des autres. C’est aux autres d’organiser leur emploi du temps en fonction de Wemby. Cela vaut aussi pour la franchise qui le sélectionnera à la draft. Si un 8e ou 9e choix projeté annonce vouloir disputer un évènement FIBA l’été même de son arrivée en NBA, les GM peuvent lui préférer un joueur plus « disponible ». Par « disponible », on entend disposé à s’enfermer dans un gymnase tout l’été et ouvrir la bouche quand s’approche le bol de protéines. Pour Victor Wembanyama, la drague est à sens unique. « Ah tu veux jouer avec l’équipe de France cet été ? Pas de problème ! On peut même laver ton maillot et te faire une teinture tricolore. Quelqu’un t’a offert le jeu Harry Potter ? Non ? Tu le veux ? ». On vulgarise, mais c’est un peu comme ça qu’on imagine les négociations.

Plus de deux ans après leur un-contre-un, c’est enfin le moment. Du 25 août au 10 septembre 2023, en Indonésie, au Japon et aux Philippines, Rudy Gobert et Victor Wembanyama vont probablement partager la même raquette. De quoi augurer un orgasme tactique pour Vincent Collet. L’entraîneur de l’équipe de France sait comment associer ces deux profils d’intérieurs. À Levallois, son schéma de jeu plaçait Ibrahima Fall Faye (puis Anzejs Pasecniks) sous le cercle, en poste 5 d’appui, très restreint dans ses déplacements. Victor Wembanyama orbite autour de cette verticalité, déclenche à mi-distance, provoque des décalages et lâche le ballon au pivot. S’ajoute même la possibilité d’un jeu en triangle d’enfer que les autres sélections nationales peineront à défendre. Bref, tout ça pour dire que si Victor Wembanyama vient à cartonner Team USA avant de disputer son premier match NBA – scénario rendu possible par cette annonce – il faudra couper beaucoup d’arbres pour que ce storytelling soit immortalisé sur papier. On adore la planète hein, mais on préfère Victor.