Bones Hyland a le sentiment d’avoir été « jeté à la rue » par les Nuggets

Tout juste arrivé à Los Angeles après son transfert de Denver à la deadline, Bones Hyland se confie sur son ancienne équipe du Colorado. Le nouveau meneur des Clippers confirme les rumeurs de tension avec les Nuggets et dénonce notamment le manque de communication qu’il y a pu avoir selon lui à Denver.

Enfin, Bones Hyland peut souffler à Los Angeles. Ce qui a empêché le meneur de respirer, ce n’est pas l’altitude élevée dans le Colorado, mais bien les frictions qui sont survenues entre lui et le coach Michael Malone ces dernières semaines. Le pic a été atteint durant une défaite à Oklahoma City fin janvier, où Hyland s’est levé du banc, frustré de ne pas avoir assez de temps de jeu. Suite à cela, Bones n’a plus beaucoup foulé les parquets sous le maillot des Nuggets (6 matchs sur 9 sans temps de jeu), et a filé aux Clippers contre 2 seconds tours de draft à la deadline. Transférer un jeune joueur à potentiel contre si peu indiquait que quelque chose n’allait pas entre Bones et Denver. Dans une interview au micro d’Ohm Youngmisuk d’ESPN, le meneur s’est confié sur sa situation dans son ancienne équipe.

“Je n’ai juste pas apprécié ce qu’il s’est passé là-bas. Honnêtement, j’ai eu l’impression d’être moins bien traité que durant ma saison rookie, alors que je jouais bien mieux que pendant ma première année. J’ai eu l’impression que tout ce bordel m’est tombé dessus sans prévenir.” – Bones Hyland

Avec 10 points et quasiment 3 rebonds et 3 passes en sortie de banc, la saison rookie de Hyland était tout à fait respectable. Ce dernier avait même impressionné en Playoffs, notamment face aux Warriors au match 4.

Avec le départ de Monte Morris pour les Wizards durant l’intersaison, le clan de Bones a cru que le temps de jeu et le statut du meneur allaient augmenter. Mais au contraire, et à sa grande surprise, ils sont restés pratiquement identiques. Hyland raconte la manière dont il l’a vécu.

“Je pense que c’est juste dû à un manque de communication. On a tous pensé la même chose [après le trade de Monte Morris], que j’allais avoir plus d’opportunités, plus de minutes… Mais tout s’est inversé tellement vite. C’est dur de trouver les mots parce que j’étais tellement perdu comme tout le monde. J’ai le sentiment d’avoir été jeté à la rue.” – Bones Hyland

Quelques jours avant le début du All-Star Weekend, Hyland a joué ses deux premiers matchs sous le maillot des Clippers. Avec seulement 16 minutes jouées en moyenne, son temps de jeu risque d’encore plus diminuer avec l’arrivée de Russell Westbrook dans l’équipe. Le jeune meneur risque donc de devoir patienter encore un peu s’il espère intégrer une franchise avec plus de responsabilités.

Source texte : ESPN