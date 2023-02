Après Oklahoma City, Houston, Washington, Maubeuge, Béziers, Sedan, Los Angeles et un transit par Salt Lake City, Russell Westbrook enfilera ce soir un nouveau maillot : celui des Clippers. Est-ce qu’on va rater ça ? Non. Est-ce qu’on va pour autant oublier les sept autres matchs au programme ? Non plus.

# LE PROGRAMME

1h : Wizards – Knicks

# À NE PAS MANQUER

La grande première de Russell Westbrook avec les Clippers, évidemment. A l’heure de ces lignes tout le monde est censé être sur le parquet ce soir côté Clippers. Le nouveau Big Three maison (RW, Paul George et Kawhi Leonard), les trois recrues de la deadline (Mason Plumlee, Bones Hyland et Eric Gordon), Nico Batum, bref toute la clique qui va devoir prouver très vite qu’elle fait partie des favoris pour le titre. Le test du soir sera d’autant plus intéressant qu’il les verra affronter les Kings, étonnante meilleure équipe de Californie cette saison et actuellement sur le podium de l’Ouest. Des Kings en back-to-back attention, mais un choc immanquable au petit matin !

