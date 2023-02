Place au récap de la journée made in TrashTalk ! Tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

Snyder has been discussing philosophy and organization-building with GM Landry Fields, assistant GM Kyle Korver and owner Tony Ressler in recent days, conversations giving both sides a chance to fully think through how a partnership together would work, sources said.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 24, 2023