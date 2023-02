Véritable phénomène depuis janvier 2021, le compte @NBA_Paint sur Twitter s’est frayé un chemin jusque dans les vestiaires de la ligue, où il habille désormais certains joueurs avec des hoodies reprenant ses designs… particuliers. Retour sur l’histoire fantastique d’un gamin des années 90 ayant mis sa passion pour le célèbre logiciel de Microsoft au service des fans de NBA pour le plus grand plaisir de ces derniers.

Tout commence en 2021, quand un compte fan d’Aaron Baynes – cette histoire est décidément exceptionnelle du début jusqu’à la fin – retweete un petit compte Twitter ayant réalisé un petit dessin affreusement moche mais particulièrement rigolo sur le joueur. Ce compte en question, c’est @NBA_Paint, et le récit féérique à la sauce pixelisée va commencer très rapidement.

What opposing defenders see when they run into an Aron Baynes screen. (via @nba_paint) pic.twitter.com/TxpiQQpWlz — Unofficial Aron Brisbaynes Fan Club (@BaynesFanClub) January 27, 2021

De multiples dessins de joueurs, avec une dose de premier degré juste hilarante. Le dessinateur se moque des expressions communes du basket pour les transformer en illustrations déjantées. Un créateur qui a précisé à The Athletic qu’il souhaitait d’ailleurs rester discret quant à sa véritable identité. Son nom ? Mister Paint, point. Concernant ses oeuvres, il les décrit comme le résultat d’une enfance baignée dans le fameux logiciel Paint et les jeux vidéos.

“J’ai grandi dans les années 90, obsédé par Microsoft Paint, RollerCoaster Tycoon et toutes ces conneries. J’ai juste toujours eu cette affection et cette attraction aux manières de dessiner et de gribouiller des choses particulièrement moches. Notre génération a grandi avec les cours d’informatique, et à chaque fois que j’étais dans les salles d’ordinateurs, je sautais sur l’opportunité pour dessiner” – Monsieur Paint

La réussite et l’explosion sur internet ? Sans doute dû au côté brouillon, moche de ses oeuvres, qui les rendent enfantines et attachantes. En plus d’être souvent bien drôles, comme par exemple celle de Cam Thomas suite à ses matchs de feu du côté de Brooklyn. L’artiste explique qu’une forme de beauté se cache dans les choses moches.

“Je les dessine avec Paint car j’ai beaucoup d’expérience avec cet outil et j’adore la nullité du résultat. Il y a quelque chose d’indéniablement magnifique dans l’art moche et les choses imparfaites” – M’sieur Paint.

Aujourd’hui, le compte twitter de l’artiste compte près de 178 000 followers, et il alimente régulièrement les feeds de ces derniers avec des dessins très primitifs mais qui tapent toujours dans le mille. Honnêtement, on kiffe l’esprit premier degré dans l’humour du créateur. À la base, l’artiste travaillait dans une société de technologie comme membre du service marketing, et commentait les matchs de NBA dans des conversations de groupe avec ses amis. C’est quand il a voulu s’ouvrir à une plus large communauté qu’il a lancé un petit compte Twitter, sans s’attendre au succès actuel.

Car oui, c’est bien Derrick White qui a été aperçu sortant du vestiaire des Celtics avec l’un des hoodies de la gamme NBA Paint. Sur le textile ? La représentation du meneur en version Paint, bien sûr. Séduire et faire marrer les joueurs de la ligue, faut le faire. En tout cas, cela ne peut que donner l’envie à Monsieur Paint de continuer son bonhomme de chemin. Un bonhomme toujours moche, toujours pixelisé… mais toujours apprécié.



