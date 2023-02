Ce vendredi face aux Kings, à la Crypto.com Arena de Los Angeles, Russell Westbrook va faire ses grands débuts avec sa nouvelle équipe des Clippers, possiblement en tant que titulaire. C’est donc un nouveau chapitre qui commence pour Brodie après l’expérience manquée chez les voisins des Lakers, mais c’est surtout un chapitre qui pourrait déterminer l’avenir de Russ en NBA. Est-ce qu’on ne serait pas sur une situation de quitte ou double pour Westbrook ?

23 février 2023, centre d’entraînement des Clippers à Los Angeles.

Russell Westbrook, qui arbore fièrement ses nouvelles couleurs de la tête aux pieds, est tout sourire. Il encourage Marcus Morris pendant que ce dernier enchaîne les ficelles du corner, il se tape un concours de tirs du milieu de terrain avec son pote Paul George, et travaille les premiers automatismes avec les autres recrues de Los Angeles que sont Bones Hyland, Eric Gordon et Mason Plumlee.

Pour résumer, Russell Westbrook est heureux.

Cela n’est pas arrivé souvent depuis qu’il est rentré dans sa ville natale de Los Angeles à l’été 2021, lorsqu’il a été transféré des Wizards aux Lakers. Mais ça y est, Brodie a bel et bien retrouvé le sourire après la difficile expérience vécue chez les Purple & Gold, et sa bonne humeur ne passe évidemment pas inaperçue aux yeux de ses nouveaux coéquipiers. “Il a le sourire, il est content d’être là”, “On veut que Russ reste lui-même”, “On a besoin d’un gars comme lui” sont des exemples de déclarations qu’on peut entendre entre deux séances d’entraînement. On a un peu l’impression d’être comme en début de saison, quand tout le monde aime tout le monde et où les grandes idées sur la manière de jouer n’ont pas encore été rattrapées par la réalité du terrain.

Mais contrairement au début de saison, Russell Westbrook arrive aujourd’hui dans une équipe qui n’a plus que 21 matchs à jouer en régulière (avec le 2e calendrier le plus difficile) et qui n’a pas de temps de perdre. Une équipe qui affiche un bilan de 33 victoires pour 28 défaites, synonyme de quatrième place à l’Ouest. Une équipe qui tournait plutôt bien avant le All-Star Break mais qui doit continuer à monter en puissance pour espérer se mêler à la course au titre, seul et unique objectif affiché par le richissime propriétaire Steve Ballmer. Autant dire que cette phase de lune de miel favorisée par la trêve du All-Star Break risque très vite d’être remplacée par un climat de pression constante. Et viendra alors le moment de juger l’apport de Westbrook dans sa nouvelle équipe.

Dans un scénario idéal, en tout cas celui qu’imaginent les Clippers aujourd’hui, Russ est le joueur qui apportera énergie, expérience et agressivité pour booster une équipe de Los Angeles parfois amorphe en saison régulière. Les Clips sont également confiants sur le fait que Westbrook peut faire des différences en transition en faveur de l’une des équipes les plus lentes de la NBA (24e pace seulement), et profiter de la présence de nombreux shooteurs (Norman Powell, Marcus Morris, Paul George, Kawhi Leonard, Nico Batum, Eric Gordon…) non seulement pour manger les espaces mais aussi casser les défenses afin de ressortir les ballons.

“On est content d’avoir Russ. Ce qu’il peut apporter, nous en avons besoin. Son rythme de jeu, sa présence au rebond, sa capacité à attaquer le panier, ouvrir des opportunités pour ses coéquipiers, sans oublier de scorer quand il en a l’occasion. Il faudra juste qu’il limite les turnovers, mais on veut que Russ soit Russ.”

Ce discours de Tyronn Lue, on a l’impression de l’avoir déjà entendu quelque part.

C’est un peu le discours classique de tout entraîneur qui vient de recevoir Brodie, lui qui évolue aujourd’hui dans sa cinquième franchise en seulement… trois ans (Thunder, Rockets, Wizards, Lakers, Clippers). On a entendu peu ou prou la même chose quand Westbrook est arrivé aux Lakers en 2021 pour le (terrible) résultat qu’on connaît. Loin de nous l’envie de comparer les deux situations ou de tuer dans l’œuf toute possibilité de réussite chez les Clippers, car l’environnement n’est pas le même et il existe un scénario où Russ trouve sa place pour apporter de vraies choses à l’autre équipe de Los Angeles. Mais on ne peut pas non plus oublier ce qu’on a vu au cours des 18 derniers mois et faire comme si ça n’avait jamais existé.

“The Russell Westbrook Ty Lue talked about yesterday — He’s gonna have the ball in his hands, he’s Mr. Triple Double — those comments frankly shocked me and if that’s their vision for what he’s gonna be, this qualifies as one of the biggest late-season gambles in the history of… https://t.co/YHSJNnEIcA pic.twitter.com/mEKBiiUOVX — Legion Hoops (@LegionHoops) February 23, 2023

À 34 ans, Russell Westbrook n’est plus aussi redoutable qu’avant en finition près du panier. Il reste un joueur qui a besoin du ballon mais qui le perd beaucoup (3,5 turnovers en moins de 30 minutes cette saison). Il ne représente aucune menace au tir extérieur et devient rapidement inutile quand il n’a pas la gonfle sur demi-terrain. Aux côtés de joueurs de ballon comme Kawhi Leonard et Paul George, le fit est loin d’être optimale, encore plus avec un pivot non shooteur comme Ivica Zubac à l’intérieur. Donc on peut parler d’environnement, de bonne ambiance ou de ses qualités individuelles autant qu’on veut, on peut légitimement avoir des doutes sur ce que ça peut donner sur les parquets pour Brodie et les Clippers.

Si ça foire, ce qu’on ne lui souhaite pas, ça pourrait sérieusement compliquer la fin de carrière de Russell Westbrook. Pour rappel, Russ sera libre de tout contrat à la fin de la saison. Quel candidat au titre voudra s’attacher ses services après deux échecs consécutifs aux Lakers et aux Clips ? On va même plus loin. Dans une Ligue plus que jamais portée sur l’efficacité et le tir à 3-points, y’a-t-il vraiment une équipe qui voudra recruter un vétéran sur le déclin, sans shoot mais avec toujours une forte personnalité ? On ne dit pas que c’est l’opportunité de la dernière chance pour Brodie, mais il a autant de choses à gagner qu’à perdre sur cette deuxième partie de saison.

“C’est une deuxième chance pour lui. J’espère qu’il pourra relancer sa carrière car pour être honnête, l’avenir de Russ dépend des 25 prochains matchs et des Playoffs. Car une fois qu’on parle de vous d’une certaine manière, les managers commencent à se faire une perception négative. C’est l’un des moments les plus critiques de la carrière de Russell Westbrook, s’il a envie de jouer après cette saison.” – Matt Barnes, analyste pour Showtime

Dans sa ville natale de Los Angeles, aux côtés de son pote Paul George et au sein d’une équipe qui veut lui permettre de rebondir tout en jouant le titre, Russell Westbrook peut-il définitivement tourner la page Lakers ? Dans sa cinquième franchise en trois ans, est-il enfin au bon endroit ? L’avenir nous le dira. Ce qui est certain, c’est qu’un nouvel échec pourrait tout simplement précipiter sa fin de carrière en NBA…