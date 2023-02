En réalisant un nouveau carton offensif (39 points) la nuit dernière sur le même parquet que celui où il a disputé son premier All-Star Game, Shai Gilgeous-Alexander en a également profité pour s’approcher du podium des meilleurs scoreurs all-time du Thunder. Vous ne devinerez jamais qui il a dépassé…

And there it is. SGA passes Steven Adams on the Thunder’s all-time scoring list. https://t.co/7TVK34BVDl — Joe Mussatto (@joe_mussatto) February 24, 2023

Steven Adams.

Oui, Steven Adams était bien le quatrième meilleur marqueur de l’histoire du Thunder (hors Sonics, ceci expliquant cela…) avant que Shai Gilgeous-Alexander ne vienne lui piquer la place avec 5 206 points inscrits au total sous la tunique d’Oklahoma City (5 191 pour Adams). Limite c’est ça l’info la plus importante, le pivot néo-zélandais étant plus reconnu pour ses qualités de garde du corps que pour celles de scoreur. Sans lui manquer de respect, et même si on sait qu’il a sorti quatre saisons honorables à plus de 11 points de moyenne au Thunder (merci les caviars de Russell Westbrook), on n’attendait pas vraiment le grand Steven sur une telle liste.

Pour aller jusqu’au bout du délire, Gilgeous-Alexander a désormais… Serge Ibaka – autre légende offensive (non) – dans le viseur, lui qui squatte la troisième place avec 6 054 points marqués en carrière à OKC. Vu le rythme auquel avance SGA (30 points de moyenne cette saison), quelque chose nous dit que cette affaire sera vite réglée. Ce n’est qu’ensuite que les choses sérieuses commenceront vraiment pour Shai, quand il tentera de réduire l’écart avec les deux grands visages de la franchise : Russell Westbrook (18 859 points) et Kevin Durant (15 942).

Source texte : OklahomanSports