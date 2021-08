Free Agency 2021 : Shai Gilgeous-Alexander prolongé pour 5 ans et 172 millions par le Thunder, par ici le jackpot !

Au milieu des nombreuses signatures, au milieu des innombrables mouvements de joueurs, certains membres de la Draft 2018 décrochent le jackpot. C’est le cas notamment de Trae Young, mais aussi de Shai Gilgeous-Alexander, qui vient de signer une prolongation XXL avec le Thunder.

Si certains possédaient des doutes sur la place de SGA dans le projet de reconstruction du Thunder, eh bah ces doutes viennent de s’envoler. En effet, le joueur et la franchise d’Oklahoma City ont décidé de s’engager sur le long terme, à travers une énorme prolongation de contrat de cinq ans et 172 millions de dollars. Ce montant pourrait même atteindre les 207 millions en cas d’une prochaine nomination dans une All-NBA Team. Pour info, cette prolongation rentrera en vigueur à partir de 2022. La grosse nouvelle a été balancée par Adrian Wojnarowski d’ESPN au petit matin. Ce deal montre une chose : Gilgeous-Alexander est aujourd’hui considéré comme la pierre angulaire du projet de reconstruction du Thunder. Un projet de reconstruction basé évidemment sur le tanking la Draft vu les 250 picks que possède Sam Presti, mais aussi sur le talent de SGA, qui prouve depuis son arrivée à Oklahoma City qu’il fait bien partie de la catégorie des jeunes stars NBA. Transféré à OKC contre Paul George à l’été 2019, Shai a d’abord progressé aux côtés du Point God Chris Paul, participant à la campagne surprise du Thunder en 2019-20 (qualification en Playoffs, défaite en sept matchs au premier tour), avant de franchir un cap supplémentaire dans le costume de numéro un malgré une fin de saison à l’infirmerie. En 2020-21, SGA a quasiment joué à un niveau All-Star avec des stats bien lourdes de 23,7 points (50,8% au tir, 41,8% à 3-points, 80,8% aux lancers-francs), 4,7 rebonds et 5,9 passes.

The deal includes a 30 percent escalator clause that would turn the guaranteed $172M base into $207M should SGA be voted onto one of the three All-NBA teams. Deal doesn’t include any early termination options. https://t.co/J8vWxu7rlb — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 3, 2021

La progression de SGA dans les années à venir sera l’un des grands thèmes à suivre du côté de l’Oklahoma. On surveillera évidemment les choix de Sam Presti à la Draft, et le développement global de tous ces jeunots présents dans l’effectif, mais on a surtout hâte de voir l’évolution de Shai en tant que leader de cette équipe. On rappelle qu’il n’a que 23 piges le bonhomme, et qu’il progresse à vitesse grand V. Dans un, deux, ou trois ans, on devrait logiquement parler d’un All-Star, même s’il risque de pas mal goûter à la défaite avec le Thunder. Gilgeous-Alexander l’a vu cette saison, gagner sur le court terme n’est pas l’objectif de Sam Presti. Sam Presti, il voit loin. Mais même en voyant loin, impossible de ne pas miser sur SGA, qui représente à la fois le présent et le futur de la franchise.

Un sacré pactole pour Shai Gilgeous-Alexander, qui fait clairement partie du projet Sam Presti pour ceux qui se posaient de sérieuses questions. Maintenant, il va falloir assumer ce nouveau deal sur les parquets, mais on ne se fait pas trop de soucis pour SGA.

Source texte : ESPN