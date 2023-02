Le Thunder se rendait cette nuit dans l’Oregon pour défier les Blazers d’un Damian Lillard bouillant. Le duel entre Dame et Shai Gilgeous-Alexander a été à la hauteur des attentes, puisque les deux zinzins se sont livrés un face à face de haute volée. À la fin ? C’est la star d’OKC qui a le dernier mot : 44 points à 81% au tir et la victoire pour le Thunder !

Régalade.

Il n’y a pas d’autre mot pour décrire le match de basket qui a eu lieu cette nuit à Portland. Quelle partie ! Un match serré de bout en bout, jusqu’aux deux dernières minutes. Deux acteurs principaux ont permis aux spectateurs du Moda Center d’en prendre plein les mirettes : Damian Lillard et Shai Gilgeous-Alexander. Les deux leaders étaient attendus pour un match dans le match, ils n’ont pas déçu : échange de tirs tous plus compliqués les uns que les autres pendant l’intégralité de la rencontre.

Shai aura pourtant été celui qui tirera le mieux son épingle du jeu. Il termine à 44 points, 3 rebonds et 7 passes à… 81% au tir. Propreté qui ferait flipper Monsieur Propre lui même. Il égale ici son record de points en carrière, et claque la barre des 40 pions pour la deuxième fois en quatre matchs. En face, Damian Lillard s’est lui arrêté à 38 points et 9 passes. Assurément le match de la nuit, tant les deux garçons se sont mis d’accord pour nous offrir un superbe spectacle.

Shai powers up and OKC erupts for a 16-2 run! 👏@OGandE Power Play of the Game pic.twitter.com/9aJDMFo0zI — OKC THUNDER (@okcthunder) February 11, 2023

Si les deux patrons ont assumé leur statut, la différence s’est faite sur les apports du banc. Les Éclairs ont pu compter sur 52 points venus de l’équipe des remplaçants. Un véritable bonheur de savoir que la second unit fait le boulot pendant que les titulaires se reposent. Cela a été particulièrement visible dans les ultimes minutes, où Luguentz Dort a apporté les paniers pour prendre l’écart décisif. OKC termine son road trip par une seconde victoire consécutive et reste plus que jamais en course pour une qualification au Playin tournament.

Source : ESPN