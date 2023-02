Jayson Tatum s’est occupé des Hornets cette nuit, à Boston. 41 points et une victoire 127-116 des Celtics, qui enchaînent un troisième succès consécutif. En l’absence de Jaylen Brown, blessé au visage, c’est Derrick White qui s’est mué en partenaire de luxe pour défoncer la clique de LaMelo Ball.

La totale. Voilà ce qu’ont ramassé les Hornets dans un TD Garden complètement acquis à la cause des Trèfles. Une totale servie sur un plateau par Jayson Tatum, qui a envoyé cette nuit 41 points, 4 rebonds et 4 passes à 61,9% au tir. Le leader des Celtics a comme d’habitude sorti la palette complète pour défoncer la Ruche. Du drive, de l’eurostep, du tir mi-distance et des flèches longue portée. Bonjour, comment on défend ce type en fait ? La réponse est simple : on fait du mieux qu’on peut, en essayant de limiter la casse.

Deuce était cette nuit privé de Jaylen Brown, touché au visage et souffrant d’une fracture faciale. C’est d’ailleurs Jayson qui avait involontairement marbré son copain sur un rebond défensif. Allez, peut-être qu’avec une telle performance à la maison, Tatum s’est fait pardonner par M’sieur Marron. En attendant, c’est Derrick White qui a pris le job de Jaylen : 33 points – record en carrière durant une saison régulière -, 10 passes. Ça régale, et surtout ça fait flipper. Pourquoi ? Tout simplement car la profondeur d’effectif de ce groupe est juste effrayante.

Les Hornets ont fait bien pâle figure, n’ayant jamais inquiété la troupe de Joe Mazzulla. Petite partie de basket passée à gérer un écart créé avant la mi-temps, on a vu pire comme métier, hein Joe. À noter tout de même que LaMelo Ball frôle le triple double avec 24 points, 9 rebonds et 10 passes. Insuffisant pour prendre un succès à Boston, mais en même temps pas certain que ce soit l’objectif pour des Frelons qui visent un certain Victor Wembanyama au mois de juin.

