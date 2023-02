Parce que la NBA, c’est aussi de belles histoires qui ne tournent pas qu’autour de la balle orange. James Harden a récemment permis à un étudiant blessé lors de la tragique fusillade à l’université de Michigan State de retrouver un peu le sourire. Paralysé en dessous du bassin suite à un tir d’arme à feu l’ayant touché, le jeune John Hao a reçu un appel un peu particulier.

C’est beau. Juste beau. Meneur star des Sixers, James Harden a mis le basket de côté le temps d’un coup de téléphone, la semaine dernière. L’objectif ? Faire un peu de bien à un jeune qui a sacrément morflé. Vous en aurez sans doute entendu parler si vous suivez l’actualité généraliste : une fusillade a éclaté sur le campus de l’université de Michigan State, le 13 février dernier. Le tireur a touché huit étudiants, dont trois mortellement. Le drame a ému tous les États-Unis, et beaucoup de gens ont expressément envoyé leur soutien aux victimes de la tragédie.

James Harden en fait partie. Informé qu’un jeune touché par balle avait été entièrement paralysé du bas du corps, The Beard a mis les petits plats dans les grands pour essayer de le faire sourire. John Hao n’a que 20 ans, mais sa vie a basculé. Il est un fan absolu du barbu, alors c’était l’occasion parfaite de mettre du baume au cœur de ce garçon.

Last week, 20-year-old John Hao’s life was changed forever. He was one of the students shot at Michigan State University and was left paralyzed from the waist down. Hao is a huge fan of James Harden, and when Harden heard Hao’s story, he stepped in: pic.twitter.com/Htm2RXRdQ2

— Malika Andrews (@malika_andrews) February 23, 2023