Alors que le Mondial de basket va débuter d’ici trois semaines, la Team USA emmenée par Steve Kerr voudra retrouver ses lettres de noblesses après une 7ème place inconcevable en 2019. Le coach américain se méfie particulièrement de certaines équipes dans cette compétition dont… la France.

Opération rachat pour Team USA dans ce Mondial 2023, après une 7ème place en 2019 qui relève presque du blasphème.

Pour ne pas revivre cette désillusion vécue en Chine il y a 4 ans, Steve Kerr – le coach de Team USA – joue la prudence mais surtout la méfiance. On le sait, Team USA ne sera pas composée de superstars de la NBA comme LeBron James, Steph Curry, Kevin Durant… Mais, l’Oncle Sam pourra compter sur un roster de très (très) bonne qualité avec des joueurs comme Tyrese Haliburton, Anthony Edwards ou Brandon Ingram.

Dans une récente interview, Grant Hill, directeur général de Team USA, regrettait le manque de considération du basket international aux USA, et il est vrai que ce Mondial ne paraît pas être la priorité des (tout) meilleurs joueurs américains de la planète qui, comme Steph Curry, pensent plutôt aux Jeux de Paris l’année prochaine.

Toujours est-il qu’à côté, les autres nations du Globe bossent dur, les préparations sont déjà bien lancées et les rosters bien garnis. Steve Kerr l’a bien compris, l’opération reconquête du titre mondial sera très compliquée et le coach des Warriors a déjà identifié ses adversaires les plus coriaces (via TalkBasket) :

“Il y a beaucoup d’équipes dangereuses. L’Allemagne va être très forte cette année. Nous venons aussi de regarder certains matchs de la Slovénie, en sachant qu’on ne peut faire autrement que d’affronter Luka Doncic. On sait qu’il faut bien jouer face à tout le monde. La Serbie est toujours forte. La France a un programme de préparation et une équipe formidables. Elle bénéficie d’une grande continuité et d’un excellent encadrement depuis plusieurs années. Toutes ces équipes représentent une grande menace et nous devons être prêts”- Steve Kerr

Les choses sont clairement établies, les USA se méfient et craignent à nouveau les meilleures équipes européennes. On notera quand même que Kerr ne cite pas l’Espagne, pourtant championne du Monde et d’Europe en titre. Technique pour remettre la pression sur les équipes citées ou réelle crainte ? Difficile à dire. Une chose est sûre, les USA ne voudront pas revivre le cauchemar vécu en 2019 et se présenteront gonflés à bloc le 25 août prochain pour le début du Mondial.

