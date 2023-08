Depuis son arrivée en février 2021, Derrick White vit une belle histoire avec les Celtics. Le guard a largement dépassé les attentes et semble se plaire dans le Massachusetts, si bien qu’il aimerait signer une prolongation dès cet été.

Les finances des Celtics sont décidément un gros sujet cet été ! Après les prolongations de Brown et de Porzingis dans la foulée de son transfert, c’est Derrick White qui aimerait gratter son extension. Le guard l’a récemment annoncé au micro de Malika Andrews d’ESPN, tout en rappelant son amour pour Boston.

“J’aime vivre ici, à Boston. Ce serait super de signer une extension. On verra ce qui se passe [d’ici la fin du mois de septembre] mais je suis très heureux depuis que je suis arrivé à Boston. Maintenant, je me concentre juste sur la saison qui arrive” – Derrick White pour ESPN NBA Today

L’apport de White a été extrêmement précieux pour les Celtics ces deux dernières années. Très rapidement intégré à l’effectif, il a contribué au run en Playoffs 2022 jusqu’en Finales NBA. Cette saison, il n’a manqué aucun match de régulière et affiché une belle moyenne de 12,3 points, 3,6 rebonds et 3,9 passes à 46,2% au tir, dont 38,1% à 3-points. Son apport défensif a également été important, puisqu’il a formé l’un des meilleurs backcourts défensifs de la ligue avec Marcus Smart, et a même décroché une place dans la All-Defensive Second Team.

Au regard de ces performances plus que satisfaisantes, il serait logique que Boston prolonge immédiatement Derrick White… s’il n’avait pas encore deux ans de contrat. Les Celtics n’ont aucun risque de perdre leur meneur dans les prochains mois, et ne sont donc absolument pas dans l’urgence. Au contraire, ils doivent prendre le temps de réfléchir pour gérer au mieux leurs finances, qui vont subir un gros coup avec la prolongation record de Jaylen Brown et celle de Jayson Tatum à gérer l’été prochain.

Derrick White les prochaines saisons.

2022-23 : 16 millions

2023-24 : 17,5 millions

2024-25 : 19 millions

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 13, 2022

Mais dans cette optique, Brad Stevens aurait peut-être intérêt à prolonger son joueur dès maintenant car Derrick White risque de coûter plus cher dans un ou deux ans que cet été. D’une part, parce que le montant des contrats NBA ne cessent d’augmenter. D’autre part, parce le bonhomme va récupérer le poste de meneur titulaire, et les responsabilités qui vont avec. Imaginez qu’il nous sorte une saison en 17-5-5 ponctuée par une nouvelle sélection dans une All-Defensive Team ! L’ami Derrick pourrait tout de suite être plus gourmand et se servir de ses performances comme levier pour demander un plus gros chèque.

Après avoir évoqué ses histoires contractuelles, White s’est d’ailleurs exprimé au sujet du nouveau rôle qu’il aura la saison prochaine. Et il semble prêt à relever le défi, lui qui a déjà occupé le poste de meneur titulaire à San Antonio.

“Je vais juste avoir plus la balle dans les mains, ce que j’ai fait pendant presque toute ma carrière. Donc je vais juste revenir à ce que je faisais avant et mettre mes coéquipiers dans les meilleurs conditions. Avec Jayson Tatum, Jaylen Brown et maintenant Kristaps Porzingis, j’ai beaucoup de joueurs talentueux autour de moi, ça rend mon travail plus facile.”

Derrick White se plaît à Boston, et il est ouvert à une prolongation dès cet été. Nul doute que le management va y réfléchir, mais les négociations risquent d’être difficiles au regard de l’état actuel des finances des Celtics. Affaire à suivre !

Source : ESPN