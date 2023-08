Rick Carlisle prédit que Luka Doncic sera MVP la saison prochaine

Rick Carlisle est l’un des premiers à se jeter à l’eau concernant le titre de MVP de… la prochaine saison NBA ! Le coach des Pacers n’a pas oublié ses années à Dallas et il voit Luka Doncic soulever le trophée en 2024.

On sait que ce n’était pas l’amour fou entre Rick Carlisle et Luka Doncic quand le bon Rick était aux commandes du camion des Mavericks (de 2008 à 2021), mais qu’importe. Interrogé lors d’un camp d’entrainement d’un de ses joueurs d’Indiana, Myles Turner, le coach a encensé Luka Doncic :

“Je pense que Luka sera MVP cette année. Et, je pense que Kyrie Irving et lui vont très bien jouer ensemble” – Rick Carlisle via DallasBasketball.com

Il faut dire que les Mavs ont plutôt intérêt à bien jouer… Après avoir totalement raté leur fin de saison l’année dernière en ne participant- même pas – au Play-in, la franchise du Texas a des choses à se faire pardonner mais a surtout des choses à prouver.

Cela tombe bien, Luka Doncic s’est particulièrement bien affûté cet été et il mènera la sélection slovène en tant que capitaine pour le Mondial à la fin de l’été. Pas de risques donc, de le voir arriver avec un sac à dos à l’avant et 10 kilos de trop au premier camp d’entraînement. Il a d’ailleurs terminé son dernier match de prépa en triple-double avec la Slovénie :

Luka Doncic really stared him down and hits the AND-1 😂 pic.twitter.com/CX1a3dOsAH

— Ahn Fire Digital (@AhnFireDigital) August 2, 2023

Le Mondial sera forcément énergivore pour le génie slovène mais cela lui permettra aussi d’arriver en pleine bourre pour retrouver Kyrie et ses copains pour la saison NBA. Saison qui sera particulièrement scrutée du côté du Texas après l’échec cuisant de la saison passée. En attendant de voir si l’équipe autour de Luka lui permette, comme le prédit Rick Carlisle, de décrocher son premier titre de MVP (de NBA) en carrière.

Source texte : DallasBasketball.com