Preview de la soirée NBA : Mavericks – Clippers et rien d’autre au menu, mais vu l’enjeu vous finirez repus

Le seul match de la nuit verra s’affronter les deux seules équipes qui n’ont pas encore réussi à se départager dans ce premier tour des Playoffs : Clippers et Mavericks. A l’American Airlines Center, l’ambiance risque d’être électrique vu l’enjeu et la rivalité naissante depuis la saison dernière entre les deux franchises. Pas question de rater l’occasion de prendre sa revanche sur l’an dernier pour Dallas qui voudra achever les Clippers à la maison. De leur côté, les Clippers auront presque l’avantage d’être à l’extérieur puisqu’aucune équipe ne s’est imposée à domicile depuis le début de la série.

3h : Mavericks – Clippers : Est-ce le dénouement de la série avec le plus de rebondissements de ce premier tour ou les acteurs préféreront maintenir le suspense jusqu’au match 7 ? Le seul moyen de le savoir avant tout le monde est de poser ses fesses devant son téléviseur ce soir, car niveau prévision, on passera notre tour. Si Luka Doncic a régné en maitre sur cette série et que cet enchainement de performances XXL n’était pas inattendu, qui aurait pu dire que Tim Hardaway Jr. allait porter la casquette de lieutenant face à la doublette PG-Kawhi ? Encore plus surprenant, aucune des deux équipes n’est encore parvenue à décrocher une win à la maison, faisant basculer le momentum match après match. Les franchises players, Kawhi et Luka, sont certes sur un niveau de performance stratosphérique, mais les derniers matchs à la casa des deux joueurs ont été très en-deçà de leur niveau habituel. Les deux superstars auront sûrement une revanche à prendre dans ce game : Kawhi voudra laver l’affront subie par les siens avant-hier et rééditer son efficacité insolente à Dallas. Luka voudra prouver devant les siens qu’il est capable d’éliminer une franchise ultra médiatique et de déjà se bagarrer avec Utah pour une place en finale de Conf’.

On ne sait plus sur quel pied danser concernant cette série. Même concernant les rotations qu’adopteront les deux coachs. Est-ce que Tyronn Lue débutera le match avec Nicolas Batum starter dans le rôle de point forward comme lors des deux dernières rencontres, ou faut-il s’attendre à une line-up d’entrée avec Serge Ibaka, blessé depuis le Game 2 et toujours incertain ce soir ? Rick Carlisle a tenté le pari d’aligner le géant Boban Marjanovic, avec succès, lors de la dernière rencontre, faut-il s’attendre à un nouveau coup tactique du joueur d’échec texan ? La composition des deux raquettes sera au centre de la bataille tactique et chaque pions déplacés par Carlisle risque d’être suivi par un ajustement de Lue, et vice-versa. Avec KP en 5 dans un rôle fuyant pour libérer la voie vers le cercle pour Doncic & Co ou, Powell et Boban à la cueillette pour ramasser un tas de secondes chances face à des pivots moins rugueux, Carlisle a peut-être trouvé la faille lors du Match 5. A moins que le potentiel retour d’Ibaka ne redistribue encore les cartes d’une guerre tactique à rebondissements. Réponse ce soir pour admirer tous ces ajustements. Les deux vrais lieutenants Porzingis et Paul George sont plutôt bons dans cette série, mais n’ont pas encore eu l’occasion d’estampiller un match de leur sceau. Une grosse performance d’un des deux joueurs pourraient bien donner un avantage conséquent aux siens et influencer la destinée du match de ce soir.

Pas de menu dégustation ce soir, mais un bon gros plat à l’ancienne. Ne vous en faites pas, on se rapproche plus de la grosse raclette de mois de mai que de la salade composée. Aux fourneaux, deux cuisines s’affrontent : Dallas devant un public déjà conquis comptera sur Doncic et sa horde de commis, les Clippers et le Chef Kawhi sont sous pression et devront ajouter quelques ingrédients pour que le résultat soit appréciable. Sinon, les Angelinos finiront dans la sauce et pas question pour les Mavs de ne pas y ajouter un petit grain de sel…